    首頁 > 社會

    士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

    2025/11/26 19:51 記者王冠仁／台北報導
    8旬楊姓老翁今天下午與患有失智症的妻子一起步行外出，經過台北市士林區一處路口時，兩人一前一後走在行人穿越道上，但當時一輛公車在該路口要轉彎，陳姓公車司機疑似因為視線死角沒有注意到他，轉彎後不慎撞倒他並將其捲進車底，他被救出時命危，送醫後不治。楊妻雖然目睹一切，卻因失智症狀無法還原案發過程，令承辦員警也感到相當鼻酸。

    台北市消防局在今天下午4時21分接獲報案，民眾聲稱在中正路和延平北路五段的交叉路口發生一起公車與行人擦撞的車禍。消防員到場救援，發現老翁被捲入公車車底，消防員將其救出時已經失去呼吸心跳，緊急送往醫院救治，但仍於下午5時45分宣告不治。

    警方調查，當時陳姓司機駕駛的紅15公車，沿中正路東往西方向，要右轉延平北路6段時，疑因視線死角，不慎撞上沿路口北側行人穿越道東往西行走的87歲楊姓老翁。

    警方說，陳姓司機事後酒測，酒測值為0，他聲稱當時行經路口有停讓，確認路口無人後才起步，沒想到起步過彎後看到路人不停招手、示警，他這才發現撞到人。警方除了將他依過失致死罪嫌送辦，也正在進一步釐清肇事原因。

    據悉，楊男與妻子就住在車禍地點附近，當時楊男與妻子一起步行外出，兩人一前一後走在行人穿越道上過馬路，沒想到走在前方的楊男被公車撞倒。楊妻目睹丈夫被撞，立刻上前查看，但事後警方詢問楊妻車禍過程時，她卻因失智症狀無法完整表達。

    士林分局呼籲，行經行人穿越道應暫停讓行人先行通過，警方將持續加強未禮讓行人取締，以維護用路人安全。

