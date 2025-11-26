狼教練染指41童》20年前緩刑後變本加厲 被害家屬淚求判死

台中松姓狼教練性侵小球員今天二審宣判駁回上訴，一位被害球員媽媽（左）聲淚俱下痛斥松男毀了小孩的人生，希望能判死刑。（記者廖耀東攝）

擔任多所國小棒球隊的松姓教練，涉對41名學童性侵、猥褻高達90次，還拍攝至少34段不雅影片，台中高分院今二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回上訴，維持一審對其90項犯行的原判決，分別判1年6月至8年6月不等刑度；不過一名被害球員媽媽今天出面聲淚俱下，痛斥松男行為毀了小孩一生，希望能判他死刑。

37歲松男於2004年就先後猥褻3名男童，因坦承犯行及賠償和解，法官認為他「已獲教訓，當知警惕而無再犯之虞」，依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年而免入獄，不料時隔多年後變本加厲，台中地檢署指揮警方去年11月21日查緝時，他一度畏罪開車逃到山區，還企圖輕生仍被捕獲。

台中地檢署以松嫌有反覆犯罪疑慮等理由，聲請羈押禁見獲准並將他起訴，調查發現，松男自2018年至2024年10月為止，擔任某國小棒球隊教練期間，濫用學童信任伸出狼爪，總共有41名學童受害、合計被侵犯90次，其中還拍攝34部性影像，犯罪地點包括國小宿舍、路邊、高中宿舍浴室、澎湖民宿、台東飯店、教練車上、棒球教室、棒球隊休息室等14處，其中多次利用到外地比賽、交流或訓練的機會犯案。

台中地院今年7月一審宣判，依7個「對未滿14歲男子強制性交罪」，將他各處7年10月徒刑；46個強制猥褻罪各處3年6月徒刑；3個對兒童乘機猥褻罪各處1年6月徒刑；34個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑7年2月至8年6月，松男覺得太重上訴二審，台中高分院今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

一名被害球員母親，今天下午由民眾黨台中市議員江和樹陪同出面受訪，聲淚俱下表示，松教練不僅要求小孩對他口交，自己也對小孩口交，真的很噁心，覺得還是判太輕，希望能判他死刑，因為擔心他出來後，還握有相關影片恐嚇小孩，他的所作所為已經毀了小孩的人生，希望他永遠不要放出來。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

