    首頁 > 社會

    2蒙古女扒手九份鎖定日本觀光客 犯案3起基檢火速起訴

    2025/11/26 19:20 記者林嘉東／基隆報導
    蒙古籍女子紹倫高、圖雅11月第二度來台觀光，在九份阿妹茶坊扒竊日本觀光客。基隆地檢署查出2人在九份共犯3起扒竊觀光客案，今將2女依涉犯竊盜罪起訴。（資料照）

    蒙古籍女子紹倫高、圖雅11月第二度來台觀光，在九份阿妹茶坊扒竊日本觀光客。基隆地檢署查出2人在九份共犯3起扒竊觀光客案，今將2女依涉犯竊盜罪起訴。（資料照）

    蒙古籍女子紹倫高、圖雅2人以觀光名義來台旅遊，多次在全台各景點扒竊，被我國警方鎖定。新北市瑞芳警分局本月在紹、圖2女扒竊日本觀光客皮夾後，15日循線逮到2人。基隆地檢署查出紹、圖2女一共在瑞芳九份犯下3起扒竊日本觀光客，今（26日）偵結，將紹、圖2女依竊盜罪嫌起訴。

    起訴指出，42歲的紹倫高、50歲的圖雅，今年8月間以觀光名義申請來台，在瑞芳區九份阿妹茶坊，扒竊日本觀光客身上皮夾，皮夾內有5000元台幣與5萬元日幣。

    今年11月間，紹、圖2人再次以觀光名義申請來台，14日又到九份老街旅遊，下午5時許，先在阿妹茶坊扒竊日本觀光客皮夾，得手5700元台幣與4萬元日幣；1小時後，又對另名田姓日本觀光客下手，扒走內有台幣2800元、4萬元日幣與6張信用卡皮夾。

    警方接獲田男報案後，隔日循線拘提紹、圖2女到案，在2人身上查扣被害人財物等贓物。檢察官偵訊後，認定2女有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。檢察官調查時，紹、圖2女否認扒竊，檢方依監視器拍到紹、圖2女扒竊觀光客經過等證據，起訴紹、圖2女竊盜罪。

