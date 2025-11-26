為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    上海南芯半導體違法登台3人起訴 高層私訊「台灣風聲鶴唳」成鐵證

    2025/11/26 19:10 記者劉詠韻／台北報導
    上海南芯半導體公司在台租辦公室招募工程師，經理私訊「承租辦公室越低調越好，不要租商辦大樓，台灣風聲鶴唳…3月10幾號時有8家公司都被調查了」，成為檢方起訴鐵證。（路透，本報合成）

    於中國半導體界頗具規模的上海南芯半導體科技公司，張姓人資副總涉嫌與台灣區林姓經理、以及香港唯拓高科技公司李姓經理，共同在未經許可情況下於台設立營業據點，並自2022年起在台北市內湖區租用辦公室，招募台灣工程師並從事晶片銷售業務。士林地檢署偵查終結後，認定3人違反兩岸人民關係條例，依法提起公訴。

    檢方調查，張女自2022年4月起擔任南芯公司人資副總，林男為公司在台實際負責人，統籌業務運作；李男雖名義上為唯拓高科技代理商經理，實際上與南芯公司緊密配合，負責晶片銷售與客戶維護。

    檢方指出，3人明知依相關法令，未經經濟部投資審議司核准，不能在台設立分公司，仍由林男出面在內湖瑞光路租下隱密辦公室，該處不僅設置實驗室，還進行晶片測試、除錯及售後服務，以低調方式在台營運。

    起訴書也提及，張等3人為規避查緝，因此南芯公司招募工程師時，刻意透過新加坡BIPO公司簽訂人力派遣合約。張女等人與工程師談妥薪資後，由BIPO公司代為以美金匯款至員工外幣帳戶，製造員工受僱於外商的假象，切斷與大陸母公司的金流連結。實際上，工程師工作成果直接向南芯公司報告，不需回報BIPO，此「以合法掩護非法」的操作，遭主管機關發現並介入偵辦。

    法務部調查局高雄市調查處今年3月持搜索票，在內湖辦公室查扣南芯名片、快遞標籤、手機與電腦等證物。檢方解讀查扣通訊軟體訊息時，發現張女曾提醒林男：「承租辦公室越低調越好，不要租商辦大樓，台灣風聲鶴唳…3月10幾號時有8家公司都被調查了」，2人私密對話成為關鍵證據。

    士檢偵查認為，大陸營利事業未經主管機關許可，不得在台從事業務活動，相關規範旨在保障台灣產業發展與國家安全，遂依兩岸人民關係條例予以起訴。

