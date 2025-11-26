為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    想硬上女友持剪刀反抗才作罷 水電工性侵未遂判2年

    2025/11/26 18:51 記者林嘉東／基隆報導
    楊姓水電工屢向女友求歡遭拒，扯破女友內褲後想硬上，遇女友持剪刀奮力反抗才作罷。基隆地院審理後依楊男犯強制性交罪未遂判處2年徒刑。（資料照）

    基隆市楊姓水電工求歡不成，被控扯破女友小敏（化名）內褲，啃咬小敏臉頰、毆打左臉後想硬上，遇小敏持剪刀奮力反抗才作罷。基隆地院審理後，依楊男犯強制性交罪未遂判處2年徒刑。

    判決指出，楊姓水電工與女友小敏交往期間，多次向小敏求歡遭拒，楊被控去年4月20日凌晨2時許在住處求歡再次遭拒後，扯破小敏內褲後，啃咬敏左臉頰、再毆打小敏左臉想要硬上，小敏邊喊救命，邊掙扎，隨手拿起剪刀反抗，但仍被楊男撞傷胸部壓制在地上，楊男也因此氣力放盡，未能得逞。

    檢方調查後，將楊男依強制性交罪未遂起訴，小敏也因持剪刀刺傷楊男遭檢方起訴傷害罪。法院審理時，楊坦承犯行，並欲賠償小敏，但雙方對賠償金額談不攏，不歡而散。

    法院審酌，楊男扯破小敏內褲、啃咬女友臉頰想要硬上，認楊男未尊重女友性自主權，依楊男犯強制性交罪未遂判處2年徒刑；至於，小敏挨告傷害罪的部分，法院另案審理中。

