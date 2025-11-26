長期推動犯罪被害人保護工作 犯保協會獲「社會共融領袖」獎

財團法人犯罪被害人保護協會榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣企業永續獎─社會共融領袖獎」；圖右4為犯保協會董事長張斗輝。（犯罪被害人保護協會提供）

財團法人犯罪被害人保護協會今天指出，協會長期致力於推動犯罪被害人的權益保障及保護服務，榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣企業永續獎─社會共融領袖獎」殊榮；犯保協會董事長張斗輝親自出席領獎，他說，此次獲獎象徵社會對犯罪被害人保護工作，促進永續共融理念的認可。

張斗輝並說，這項榮譽是屬於犯保協會各分會默默奉獻付出的工作同仁、保護志工以及合作網絡夥伴，犯保協會始終秉持「一路相伴、以人為本」的核心精神，透過即時關懷、法律協助、經濟支持、生活重建、心理輔導以及跨部門合作，陪伴犯罪被害人及家屬走過艱難時刻。

犯保協會指出，協會自1999年成立以來，即與檢察機關緊密合作，落實案件不漏接，並陸續推動一路相伴法律協助、諮商輔導方案、重傷犯罪被害人家庭服務、安薪專案、馨生市集、馨生保護服務據點、司法保護醫療聯盟等多元服務方案，全台22個分會已累計服務將近6萬8千個犯罪被害人家庭，提供近200萬人次的保護服務，近年來，更積極結合企業永續行動與公益資源，拓展跨界合作。

「台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會舉辦，為國內最具影響力的永續獎項之一，旨在表彰在ESG三大面向中展現卓越表現的機構。犯保協會獲得「社會共融領袖獎」的肯定，象徵犯保協會在推動社會正義、人權保障與永續共融面向已是重要典範。

