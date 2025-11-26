淫魔教練染指41童判464年！上訴牽拖幼時遭性侵 二審駁回理由曝

台中市議員江和樹去年陪同被害學童媽媽踼爆此案。（資料照）

台中市某國小棒球隊松姓教練，7年來多次性侵、猥褻41名學童及小球員，還偷拍34部性影像，合計共90罪，台中地院一審判處1年6月至8年6月不等徒刑，刑期加總逾464年，松男上訴表示成長過程遭性侵及猥褻，對性認知有影響，但台中高分院二審未採信，認為不足動搖一審判決，今駁回上訴維持原判。

經查，松男自2018年至2024年間擔任台中某國小棒球隊教練，期間利用職務之便多次對學童為性侵及猥褻等不法行為，檢方痛批松男把學童當「年幼禁臠」、「嚴重敗壞師德」，一審在今年7月間，依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，未定應執行刑，松男雖坦承犯行，仍就一審量刑過重上訴，指成長過程迭遭性侵及猥褻，可能影響其對性行為的正常認知，原審未就此部分送醫療院所鑑定，顯有未當等語，指摘原審判決不當。

請繼續往下閱讀...

但二審表示，案件審理時，松男與律師未再針對找醫療院所鑑定，聲請調查證據，還對一審的犯罪事實、論罪都不爭執，認為即便松男所述過去曾遭受性侵害的說法屬實，也僅屬對性行為的觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後，尚不足以動搖一審所作的量刑判斷。

二審審認，雖然松男在審理期間，表明有與被害人和解意願，但多名被害人已在一審時，表示不願與松男和解，其餘被害人經電話詢問，或移付調解後，也都表示不願與松男調解，認定松男上訴無理由，今駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

