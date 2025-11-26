為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    燒柴洗澡引火噬 台東70年土埆厝付之一炬

    2025/11/26 18:14 記者劉人瑋／台東報導
    老屋付之一炬。（記者劉人瑋攝）

    台東市豐田里今天下午發生火警，70年歷史土埆厝遭並連建築失火波及，所幸住戶及時逃離。該土埆厝是去年台東縣府文化處以地方老屋舉行藝文活動的場所，屋主邱先生趕回老家，雖見兒時記憶付之一炬、眼裡充滿不捨，但他仍說，哥哥還在就什麼都好，「重要記憶是家人間的相處，而非物質、處所」。

    今天下午3時許，住在屋內的邱姓老翁燒柴準備洗澡，未料連接煙囪的屋頂卻受熱跟著燃燒，火勢波及並連的另2屋，其中一間還是去年6月「藝起來我家」的場地。屋主邱先生說，哥哥因曾中風，母親生前還為他燒水、照料其生活，如今他居住於此也讓他有事事忙碌、不至於太無聊，想不到卻發生意外。

    邱先生表示，哥哥不僅行動都需靠代步車，說話也不流利，他報案時、講半天仍不清楚，勤務中心人員聽了也十分吃力，好不容易搞清楚事發地點，原本燒熱水的木屋已燃起大火、濃煙瀰漫到中興路上，所幸哥哥還是能坐著電動車及時逃離。因處處皆是易燃物，並連3屋最邊間的土角厝也跟著冒出濃煙，火勢直到傍晚5時才完全控制。

    邱先生說，50年前就讀國小時，土埆厝也曾發生大火，當時堂哥結婚喜宴，眾人放下碗筷排人龍接力傳遞水桶裝水滅火，當年茅草屋頂厚且紮實，沒太多空氣可助燃，在眾人傳水後硬是把火滅了，房頂修復後，內部仍可住人，之後改在其上加了金屬浪板，下方仍留15公分厚茅草頂，沒想到「隔了半世紀又燒了一次」。邱先生望著一片濃煙苦笑，想不到老厝的火災史也曾是地方大事。

    邱家7個兄弟姊妹皆成長於此，除邱家大哥住此，弟弟邱先生維護老屋，餘人皆在外縣市，當地里長黃泉智說，邱家人在當地頗有名望，也是與眾人看著彼此從窮困到發跡，該處的草皮在自己兒時還都有牧牛，唯這棟老屋在邱先生保護下仍十分宜居，也因此被縣府選為活動場所，除凝聚地方文化，也讓更多里民能追溯以往當地風貌。

    老屋結構可見，充滿口味卻明顯保護得宜。（記者劉人瑋攝）

    由於充滿地方記憶與情懷，老屋當時成為藝文活動場地。（翻攝縣府網站）

