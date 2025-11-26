國1南下中壢段2事故6車連環撞釀1傷 一度回堵逾5公里

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

國道1號南向61.5公里中壢路段今（26）日下午2點52分發生6車追撞事故，現場3車道，占用中線車道，1名駕駛受困，後方回堵逾5公里；國道公路警察局第一公路警察大隊獲報派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往協助該名傷者送醫，輕傷無大礙，事故現場於下午3點50分排除恢復通車。

警方調查，33歲的王姓男子下午駕駛營大貨車行經國道1號南向61.5公里中壢路段，因前方3車事故造成車流回堵，疑似未保持行車安全距離追撞前方2輛車造成另一起共3車事故，王姓駕駛意識清楚受困車內腳部挫傷，意識清楚無生命危險，經警、消協助脫困後，送往聯新國際醫院診治後無大礙，各車相關駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

請繼續往下閱讀...

國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法