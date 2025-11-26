為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國1南下中壢段2事故6車連環撞釀1傷 一度回堵逾5公里

    2025/11/26 17:39 記者李容萍／桃園報導
    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國道1號南向61.5公里中壢路段今（26）日下午2點52分發生6車追撞事故，現場3車道，占用中線車道，1名駕駛受困，後方回堵逾5公里；國道公路警察局第一公路警察大隊獲報派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往協助該名傷者送醫，輕傷無大礙，事故現場於下午3點50分排除恢復通車。

    警方調查，33歲的王姓男子下午駕駛營大貨車行經國道1號南向61.5公里中壢路段，因前方3車事故造成車流回堵，疑似未保持行車安全距離追撞前方2輛車造成另一起共3車事故，王姓駕駛意識清楚受困車內腳部挫傷，意識清楚無生命危險，經警、消協助脫困後，送往聯新國際醫院診治後無大礙，各車相關駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

    國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    國1南下中壢段連環撞！2事故6車追撞釀1傷，回堵逾5公里。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播