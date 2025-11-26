台中8旬翁橫越馬路卡車陣 他奮不顧身衝快車道背離險境

熱心民眾衝進快車道將老翁背離險境。（民眾提供）

台中市1名85歲陳姓老翁前天獨自徒步返家途中體力不支，困在車流不斷的路中央，幸好1名路過民眾及時挺身而出、奮不顧身衝進車陣把他背離快車道並報警求助，警方接力安撫、護送、通知家屬，讓老人家平安回到家人懷抱，成功化解可能釀成事故的驚險危機。

事情發生在當天下午近3點，巡邏中的第三分局東區分駐所所長許志弘與警員洪芝茜，獲報東區雙十路與自由路口有老翁需要協助，趕往現場時，只見1名熱心民眾氣喘吁吁地描述：「他站在路中間，看起來完全走不動，我真的怕他被撞！」

原來陳姓老翁當時打算抄近路橫越馬路，走到路中央卻因體力不支停在原地，車流急速從身旁掠過，讓人捏把冷汗，該民眾見狀毫不猶豫，連枴杖一起把老人家背離快車道，避免憾事發生。

此時陳翁自認「走到底就是家」，還向員警笑說若真的走不動會攔計程車，一度拒絕到派出所休息，警方見他高齡、步態吃力，擔心再讓他獨自返家仍有風險，只能半哄半勸，好不容易才讓老翁願意搭上警車，先返回派出所，儘管陳翁提供了姓名、住址，警方謹慎起見仍主動聯絡家屬。

電話另一端的兒子聽完狀況驚訝又焦急，透露稍早雖從監視器看到父親搭計程車外出，沒料到返家途中會遇上險境，連忙與妻子趕到派出所接回。陳翁雖因被「強制」帶來派出所略顯悶氣，但見到家人後情緒放鬆，家屬更是滿懷感激，頻頻向警方與熱心民眾道謝。



