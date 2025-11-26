為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    注意！中壢車站偷拍變態出沒 斯文男手提包藏鏡頭偷拍女裙底

    2025/11/26 16:22 記者李容萍／桃園報導
    圖中這穿著斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，被路人目睹拍下。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    桃園市在地臉書社群平台今（26）日下午PO文點名中壢火車站前近日有偷拍變態出沒，這名戴黑框眼鏡、穿著斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，卻疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面曝光引發議論。中壢警分局中壢派出所表示，已掌握相關畫面，並主動調閱監視畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。

    有網友今在臉書粉專「內壢大小事」PO文指出，友人最近頻繁遇到一名偷拍變態，大約每天早上8點左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，請各位女生一定要提高警覺。

    原PO指出，24日曾拍到該名男子偷拍別人裙底的證據，事後去警局報案，但警察表示因為朋友不是被拍到的人，就算到現場也無法強制觀看男子的相機或手機，頂多只能在附近巡邏；隔天原PO不放心陪同友人一起，結果同一時間偷拍犯又出現在同一地點，再次立刻報警，但警察到場時男子已不知去向，令原PO怒批「請不要檢討被害者或目擊者，我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

    此貼文曝光後，網友紛紛大罵「死變態」，並留言「以後乖乖穿安全褲」、「真的是斯文敗類」、「下次看到要直接大聲喊死變態！幫他高調」，但也有人表示「為什麼你不去制止他」、「比較好的做法是當下告知被偷拍的人，然後報警抓人」、「可以請畫面中的這位小姐去警局備案，你再把影片給他當證據」。

    對此，中壢派出所副所長許嘉儒表示，該所昨日上午8點許接獲民眾報案在中壢車站前建國路有男子偷拍女子，立即派員到場，但該男子及當事女子均已離開，警方已掌握相關畫面，並主動調閱監視畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。

