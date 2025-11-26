「Abc牙醫聯盟」傳曾遭檢舉密醫卻未送檢調 高雄市衛生局回應了

Abc牙醫聯盟旗下的維泰牙醫診所，2019年曾遭檢舉有密醫為患者洗牙、拔牙挨罰，但業者提行政訴訟後遭法院撤銷罰單。（擷取自Abc牙醫聯盟網站）

由「牙醫教父」謝尚廷創辦的「Abc牙醫聯盟」近年風波不斷，先是涉詐領健保5700多萬元，又被檢調查出涉嫌逃漏稅、洗錢。本報今（26）日獨家報導，謝尚廷聘請不具牙醫師國考報考資格的密醫，在旗下2家診所替病患洗牙、拔牙，2019年遭檢舉，高雄市衛生局卻未送檢調；對此，衛生局回應，因「提起行政訴訟後經法院判定『未構成密醫行為』確定。

本報報導，謝尚廷2006年聘請在菲律賓馬尼拉東方大學牙醫學系畢業的趙姓女子在旗下2家診所替病患洗牙、拔牙，當密醫執業14年後，2019年12月遭人檢舉，當時高雄市衛生局介入調查，僅開出10萬元的行政裁罰，未將全案移送檢調偵辦。謝尚廷在收到罰單後提起行政訴訟，法官審理後認定趙女是「牙醫助理」，得以從事教導患者套橡皮圈、拉線、幫助醫師支撐印模牙托等作業，因開罰無據而撤銷罰單。

也因此密醫案全身而退，謝尚廷2019年起到2023年開始大量聘請密醫，至少有17名密醫在旗下12家診所替3萬多名患者洗牙、拔牙，讓他賺進5710萬元營收。

對此，高雄市衛生局回應，2019年12月10日接獲民眾陳情，維泰牙醫診所看診醫師疑似密醫，隨即執行無預警稽查，當時雖依據相關事證，經審認有違醫師法28條之虞、並針對當事人及負責醫師進行行政處分。後經當事人不服，提起行政訴訟後經法院判定「未構成密醫行為」確定。

另外，衛生局於2023年依法再針對鳳山Abc牙醫診所進行稽查蒐證。依據當場「現行事證」無照密醫為患者診療牙齒、數位印模及矯正等違法醫療行為。確認其未具牙醫師資格卻從事牙科醫療業務之「密醫行為」明確，於同年3月27日即主動檢據相關事證函送台灣高雄地方檢察署偵辦，經全案業經司法調查疑涉非法事證提起公訴。

