惡房客刺死全盲二房東重判19年 國民法官：自首非出於真心悔悟

陳進財被判刑19年，國民法官認定，陳男雖是自首，但對於動機、欠債金額、利息算法等說詞反覆，且未賠償和解，認定他並非出於真心悔悟而自首。（資料照）

台北市萬華區去年6月發生房客砍殺雙眼全盲的二房東297刀致死命案，69歲男子陳進財去年6月9日持菜刀、剪刀，將78歲顏姓二房東砍殺297刀致死，犯後先逃到新竹，再打電話告知命案地點並投案；台北地方法院國民法庭今依殺人罪，將陳判刑19年，判決理由出爐，認定陳男雖是自首，但對於動機、欠債金額、利息算法等說詞反覆，且未賠償和解，認定他並非出於真心悔悟而自首。

去年6月9日清晨，顏翁在住處向陳男討要房租，陳男竟惱怒持利剪連刺顏翁30多下，隨後陳男又拿2把菜刀猛砍顏男258下，共計殺了近297刀，刀傷集中在上半身的頭部、頸部與雙手，顏男頸動脈被砍斷，鮮血直流、倒臥現場慘死。

陳殺人後搭火車返回家鄉新竹，本來想要跑路，但他經濟狀況欠佳，身上幾無現金，且他要定期洗腎，最終決定打電話報警自首，告知案發地點，警方趕往發現顏男遺體，再赴新竹逮回留在原地等候的陳男到案；檢方訊後聲押獲准，去年10月北檢偵結，依殺人罪起訴。

北院國民法庭認定，陳男與顏翁間除了借貸與債務，沒有任何重大仇怨糾紛，僅因顏翁勸誡並要求陳男領取社會救助金後應先儘速償債，即輕率心生憤恨而萌生殺人犯意，先後持3種刀刃朝視障、毫無防備能力的顏翁頭部及身體部位揮刺與揮砍將近300次致當場死亡，犯案手段極為兇殘，剝奪寶貴生命，對遺族及社會造成永難彌平的憾事，所生危害至鉅。

國官庭認為，陳男犯案後未留在現場、通報警消到場施救，反而搭乘計程車前往新竹賭博、尋覓藏匿地點，甚至丟棄行動電話，但他自知法網難逃後，仍於檢警發現顏翁遭殺害前，打公用電話報警投案坦承殺人，留在新竹原地等候警方到場逮人，配合偵查與審理，符合自首的外觀。

判決指出，陳男雖然自首，但偵、審期間對犯案動機、犯意的說詞反覆且多有保留，先辯稱沒有殺人犯意、僅是傷害致死，準備程序時才坦承殺人，審理時才坦承有殺人的直接故意，對於積欠的金額、利息計算與償還方式的說法，也前後反覆矛盾，犯後態度難謂良好，認定他並非純粹出於真心悔悟而自白。

國民法庭量刑時參酌，陳男迄今未與被害人家屬達成和解與賠償，未填補損害，本身有輕度智能障礙，自幼成長於失能家庭，素行不佳，犯前依賴社會救助維生，與家人間關係長期疏離，已斷絕家庭支持系統，人際關係網也未正向聯結，智識與技能基礎薄弱，社會復歸的可能性低，故量處19年有期徒刑。

