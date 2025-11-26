通訊行賣人頭卡助詐團騙2.6億 主嫌收押

南警五分局查獲通訊行掩護詐欺水房與賭場，長期蒐證後攻堅逮捕江姓主嫌等5人，起出名車、帳戶門號資料及毒品，全案送台南地檢署偵辦，主嫌羈押。（民眾提供）

台南市警五分局查獲以合法通訊行掩護的詐欺水房與地下賭場，運用假借貸款騙人頭戶購買手機，還賣人頭卡給詐團，初估不法金額高達2億6千多萬元，台南地方法院今天裁定羈押江姓主嫌。

警方今年5月處理轄內通訊行賭債糾紛及妨害自由案時，發現該店實為江男經營的網路賭博據點，由他指揮許姓等下線吸收不特定賭客在線下注，還另外招募詐欺面交車手、收購金融帳戶與手機門號，組成兼營詐欺、面交與賭博的犯罪集團，遂報請台南地檢署洪鈺宜檢察官指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

專案小組歷經約6個月跟監蒐證，本月11日見時機成熟，會同台南市警保安大隊，持台南地檢署與地方法院核發的拘票、搜索票雷霆攻堅，一舉拘捕江男等5人到案。現場除查扣不法所得名車1輛外，還起出多支手機、電腦、硬碟、SIM卡、存摺、信用卡及門號申請書、契約書等犯罪雲端數位跡證，並查獲第二級毒品大麻與第三級毒品咖啡包。

警方初步清查，疑遭詐騙的被害人近百人，涉案金額約2億6千多萬元，全案依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢察官復聲押江男獲法院裁准羈押，後續將持續追查金流、擴大比對被害人名冊。

第五分局表示，未來將持續配合掃黑、打詐等專案，鎖定以合法店面掩護非法勾當的據點，強力查緝賭博、詐欺與洗錢集團，同時也提醒民眾勿貪圖小利出租帳戶或證件，若發現可疑商家或異常徵兆，應盡速向警方檢舉，共同維護社會治安。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

