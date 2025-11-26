竹市建華國中代班司機酒駕交通車肇事 18學生步行到校

新竹市建華國中學校交通車司機今天酒駕肇事，幸18名學生平安步行到校上課。圖為竹市安心通學專車，非肇事交通車。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市建華國中「安心通學專車」今天7點半在食品路與光復路，和小客車發生擦撞車禍，交通車司機經酒測竟超標，學校緊急應變，由校長蔡之浩與老師帶領車上18名學生徒步到學校上課，由於學校交通車司機竟酒駕載學生，學校已要求廠商將該代班司機依約開罰且永不錄用。

學校表示，這是學校第二年啟動的交通車合約，過去採9人座巴士，今年改用大型巴士載學生，這1年來都很平順、配合良好，今天因原本的司機請假，廠商臨時請人代班司，沒想到竟酒駕且肇事，學校第一時間啟動緊急應變措施，校長、老師趕抵現場安撫學生情緒，接著由師長帶著學生沿著動物園及田徑場的人行道徒步到學校上課，並向家長報平安，18名學生順利在上午近8點半抵達學校，並正常上課。

市府教育處說，這起學校交通車事故，幸無學生受傷，但因交通車司機經酒測發現酒駕，違反學生交通車管理辦法，已依「新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」處置，除由學校依契約進行開罰，該司機永不錄用，同時該名司機已由警方依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦，學校也依與廠商契約辦理，若有違反合約，應依罰則規定處理，最重得解除合約。

新竹市目前有學校交通車的國中包括新科、建華和育賢國中，其中因應東區、關埔地區光武國中及建功國中、培英國中實施總量管制，須輔導到其他學校就近入學，新科與建華國中從2023年9月開辦學校交通車。

