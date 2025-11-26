基隆婦人誤以為女兒遭擄 警獲報2小時尋獲化解虛驚

鄭姓婦人昨天遍尋不到20多歲的女兒，基隆市警二分局八斗子分駐所獲報2小時後，找到鄭婦的女兒，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

鄭姓婦人昨天遍尋不到20多歲的女兒，焦急跑到住處附近的超商找人，並告訴超商店員她的女兒可能被人擄走，店員見鄭婦六神無主向警方報案，警方獲報2小時後，找到鄭婦的女兒，虛驚一場。

基隆市警二分局八斗子分駐所昨天上午11時許接獲報案稱，鄭姓婦人找不到女兒，且鄭婦擔心女兒遭人擄走。警員温效賢、黃映儒獲報後不敢大意，跑到鄭婦住處了解，鄭婦的27歲江姓女兒近來情緒不穩，外出後失聯，經調閱社區內監視器後，未見江女遭人擄走情事。

警方獲報後，派員找尋江女2小時後，在鄭婦住處附近社區地下停車場找到江女，在警方護送下，平安抵達鄭婦住處，讓鄭婦鬆了一口氣，並不斷感謝警方及時找到女兒。

警方呼籲，若身邊有親友心緒不佳或精神不佳，應多加留意，必要時得強制就醫，避免發生危害。

鄭姓婦人昨天遍尋不到20多歲的女兒，基隆市警二分局八斗子分駐所警員温效賢（左）、黃映儒獲報2小時後，找到鄭婦的女兒。（記者林嘉東翻攝）

