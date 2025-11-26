為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「瘦身比賽」要保證金 南警假減肥釣車手

    2025/11/26 15:02 記者王捷／台南報導
    被害人網購瘦身遭假比賽詐騙，銀行行員提醒報警，警方埋伏面交現場，逮捕黃姓車手，依詐欺與洗錢防制法送辦 。（民眾提供）

    被害人網購瘦身遭假比賽詐騙，銀行行員提醒報警，警方埋伏面交現場，逮捕黃姓車手，依詐欺與洗錢防制法送辦 。（民眾提供）

    台南市警五分局追查一件假瘦身比賽詐騙案，期間還假裝要減肥，在昨天下午終於釣出車手，逮到50歲黃男，起出詐騙用手機與收據，還在背包內查獲安非他命，訊後將他依詐欺、洗錢防制法與毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    警方指出，公園派出所23日接獲民眾求助，被害人在網路購買瘦身產品，隨後遭自稱主辦單位的人以「參加比賽、得名可領獎金」為由，多次要求繳交保證金。被害人為籌款到銀行辦理借貸時，行員察覺有異，提醒可能遭詐，才協助轉介警方處理。

    公園派出所所長王瑞勳接獲報案後，立即成立小組分析，確認是利用假廣告吸引民眾購買，再以比賽得名為餌反覆收取保證金的詐騙手法，假扮被害人擬定減肥計畫，要求其配合後續面交埋伏行動。

    25日下午，詐騙集團再度聯絡被害人，約定出面收取保證金，員警在約定地點周邊事先埋伏，待黃姓車手現身取款時，上前表明身分將人查獲，當場查扣手機、收據與工作證等物證，並在其背包內搜出安非他命1包。

    第五分局強調，這起案件能及時攔阻，靠的是行員提高警覺與被害人願意求助，警方將持續結合金融機構與社區力量，加強詐騙預防宣導與查緝。呼籲民眾網購應選擇合法平台，涉及醫療或瘦身服務應透過正規醫療院所諮詢，如接獲不明獎金或比賽通知，務必先撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以保障財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

