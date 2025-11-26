惡房客積欠房租297刀砍死全盲二房東 國民法官判刑19年

台北地方法院國民法庭今依殺人罪，將陳判處19年有期徒刑。（資料照，記者王冠仁攝）

台北市萬華區去年6月發生房客砍殺二房東297刀致死命案，69歲男子陳進財向78歲顏姓二房東承租雅房同住，積欠7、8萬元房租和債務，去年6月9日竟只因不耐煩顏翁向他討錢，竟憤而持2把菜刀和1柄利剪將顏翁砍殺297刀致死，犯後變裝搭火車逃到新竹，再打電話報警投案；台北地方法院國民法庭今依殺人罪，將陳判處19年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，雙眼全盲的顏翁在台北市萬華區民和街租下一處有3房的家庭式公寓，顏翁住一房，另2房分租，其中一房以月租金7000元租給陳進財。陳進財月領3萬多元低收入戶補助，但沉迷賭博，常把補助金輸光，入不敷出，遲繳積欠房租，還常向顏翁借錢去賭博，個性溫和又視障的顏翁只能被動等等陳男還錢。

去年6月9日清晨，顏翁在住處向陳男催討房租，陳男竟惱怒持利剪連刺顏翁30多刀，隨後陳男又拿2把菜刀猛砍顏男258刀，共計殺了近297刀，刀傷集中在上半身的頭部、頸部與雙手，顏男頸動脈被砍斷，鮮血直流、倒臥現場慘死。

陳進財殺人後，搭火車返回家鄉新竹，本來想要跑路，但他身無現金，且需定期洗腎，最終決定打電話報警投案，檢方訊後聲押獲准，北檢去年10月偵結依殺人罪起訴。

台北地院依國民法官制審理，上週連續密集開庭，檢、辯爭執犯罪動機是「不想還債」還是「利息過高」，檢察官指出，陳進財月領3萬補助，乞討可再賺3萬塊，平日午餐、晚餐都有專人免費送餐，居服員觀察指出只要他省著花，應該很夠用，陳男卻嗜賭，常搭計程車往返新竹只為了賭博。

檢方說，案發前3個月，陳男都是月初將補助金一次領空去賭博，再視輸贏決定要還多少錢，顏翁借錢給他2年多，只能被動接受還款金額，不是利息的問題；且陳男殺人後未思送醫急救，還更換衣服、隱匿行蹤逃往新竹，相當惡劣。

陳進財辯稱，顏翁借錢給他時，就已知道他是要去賭博，贏錢就會有分紅，陳還抱怨顏翁曾於颱風天叫他去乞討還錢；其律師答辯，雙方債務是有借有還，可能是另一室友生病住院沒付房租，顏翁負擔變重才向陳催債。

律師強調陳是打電話自首投案，無意逃亡，認罪也願意負責，盼能從輕量刑。庭訊尾聲，陳進財緩緩低聲向被害人家屬表達歉意，但其中一名家屬用手摀住耳朵拒聽。

