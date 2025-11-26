7旬婦仍渴望愛情！來自「抖音」的你說愛我 結果卻要騙我12萬元

警方趕到郵局勸阻王婦匯款。（圖由警方提供）

愛情不分年齡，高齡也可能被沖昏頭！台中市1名渴望愛情的7旬王姓婦人，差點在「抖音邂逅的異國戀情」中被騙走12萬多元，幸好就在她準備匯款的前一刻，警方及時趕到郵局戳破詐騙伎倆，成功保住她辛苦積攢的積蓄，王婦事後感動直說：「幸好你們來了，不然就真的沒了！」

配合「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，台中市第五分局近日加強巡邏各ATM與金融機構，四平派出所副所長蔡柏彥與警員李昇威前天接獲轄內郵局緊急通報：「疑似有民眾遭詐騙！」警方火速趕往，剛好攔下準備匯款的王婦。

原來王婦先前在抖音認識1名自稱遠在伊拉克的「賀先生」，男子聲稱自己即將返台與她相聚，還說要先寄1箱「美金」回台灣請她保管，只需要她幫忙繳「稅金」12萬多元，突如其來的甜蜜與信任讓王婦心動不已，甚至相信自己遇到遲來的真愛。

員警一到場，聽到她說是「在抖音認識的」對象時，全員不約而同瞪大眼並脫口一句：「抖音！？」接著查看她的手機訊息紀錄，發現充滿簡體字，加上「寄現金箱」、「代繳稅金」、「遠在戰區、卻天天跟你聊天」等經典手法，直接斷定是詐騙。

警方耐心向王婦逐項講解詐騙套路，王婦聽完假交友真詐騙案例後，決意不再匯款並封鎖對方的聯絡資訊，感謝員警的熱心幫忙，讓她得以保全財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王婦在員警勸說下恍然大悟，打消匯款念頭。（圖由警方提供）

