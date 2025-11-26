為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    海巡科技監控 馬祖近岸海域查獲漁船違規使用章魚籠

    2025/11/26 14:28 記者盧賢秀／綜合報導
    海巡署第十一巡防指揮部運用科技設備查獲台灣籍漁船違規使用章魚籠。（海巡署提供）

    海巡署第十一巡防指揮部運用科技設備查獲台灣籍漁船違規使用章魚籠。（海巡署提供）

    海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部利用科技設備監控巡查，發現「新00號」漁船（下稱新船）在馬祖近岸海域違規作業，立即通報線上第十海巡隊PP-10072巡防艇前往查處，並查獲「新」船違規使用章魚籠，破壞海洋資源，依違反漁業法相關規定函送主管機關連江縣政府裁處。

    第十海巡隊PP-10072巡防艇抵達現場後，立即要求「新」船停船接受登臨檢查，登檢過程中海巡人員全程錄影蒐證，在前甲板發現約500個章魚籠，併同巡防區科技裝備遠端監控所蒐證之影像資料，以違反漁業法54條第5款及漁業法第65條第8款規定，函送主管機關連江縣政府裁處。

    金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢日前運用科技監控系統結合巡邏組人員查獲國籍船近岸違規作業，25日馬祖海巡單位再度運用科技裝備，成功在海上查獲破壞海洋資源之違規案例。

    金馬澎分署表示，因應海巡任務多元及時代發展趨勢，海巡署近年來積極籌建相關高科技裝備，以科技嚴密掌握海上及岸際動態，有效查處相關不法情事，也呼籲民眾，如有發現違規破壞海洋資源等不法情事，請撥打海巡署118免費報案服務專線，海巡單位將即時應處。

    海巡署第十一巡防指揮部運用科技設備查獲台灣籍漁船違規使用章魚籠。（海巡署提供）

    海巡署第十一巡防指揮部運用科技設備查獲台灣籍漁船違規使用章魚籠。（海巡署提供）

