    首頁 > 社會

    賓士男酒駕把路邊轎車撞翻落田、又撞倒電桿 對向貨車駕駛也遭殃

    2025/11/26 14:03 記者廖雪茹／新竹報導
    黑色賓士轎車衝撞路邊轎車，並撞倒電線桿，撞擊力道相當猛烈。（竹北警分局提供）

    昨天上午10點許，新竹縣竹北市中正西路發生1輛黑色賓士轎車衝撞路邊轎車並撞倒電桿的交通事故，外界一度傳出疑似「毒駕」，警方表示，經酒測，該名駕駛有酒駕情形，所幸傷勢無大礙，後續依公共危險移送偵辦。

    據悉，當時36歲楊姓男子駕駛黑色賓士行經竹北市中正西路，不明原因先衝撞1輛停放路邊的車輛之後，再往前撞倒電桿，因撞擊力道猛烈，安全氣囊瞬間爆開，楊男整個人往前衝撞，臉部也遭撞傷，所幸沒有生命危險。

    但遭波及的轎車被推撞之後，整輛車翻落到路邊的田裡；同時，對向1輛貨車駕駛也因劇烈撞擊，造成胸痛不適。

    外界一度傳出是「毒駕」，但警方到場後酒測發現，楊男酒測值每公升0.7毫克，遠超過法定標準。

    竹北警分局呼籲，切勿心存僥倖酒後駕車，保護自己也保護其他用路人的安全。警方會強力執法，加強稽查易發生路段等場所，以降低酒駕發生率。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    遭波及的轎車被推撞之後，整輛車翻落到路邊的農田裡。（竹北警分局提供）

    路邊電桿也被賓士車撞斷。（竹北警分局提供）

