    首頁 > 社會

    色舅舅趁外甥女昏睡竟硬上 母親發現全身赤裸交疊告上法院

    2025/11/26 14:21 記者陳建志／台中報導
    台中一名色舅舅趁姪女昏睡想硬上，母親發現後氣炸提告，台中地院依乘機性交未遂罪，判決2年徒刑。（情境照）

    台中一名色舅舅趁姪女昏睡想硬上，母親發現後氣炸提告，台中地院依乘機性交未遂罪，判決2年徒刑。（情境照）

    台中一名男子「阿吉」，去年5月見外甥女吃安眠藥昏睡，竟想趁機硬上，但未能插入，女子母親起床進房間，看到阿吉全身赤裸趴在女兒身上，女兒下體也裸露，氣炸將阿吉叫醒，並將昏睡女兒送醫並提告，事後驗出女兒外陰部有阿吉染色體，雖阿吉否認，但法官認為趁機性交未遂屬實，判決2年徒刑。

    判決指出，這名舅舅阿吉去年5月2日凌晨，見外甥女在房間內服用過量安眠藥失去意識，竟為滿足自己性慾，以陰莖想插入下體，因未能插入而未遂，當天上午7點多，母親見女兒未起床進入房間查看，赫然看到阿吉全身赤裸，趴在女兒身上，女兒則裸露下體躺在床上，兩人的下體並有接觸，氣得拍下現場照片並報案。

    台中地院審理時，阿吉否認有何乘機性交犯行，辯稱當時外甥女與男友分手，心情不好，自己跟她一起吃了很多精神科藥物，醒來時已經是當天下午6點，是外甥女和媽媽在誣陷他。

    辯護人也說，女子處女膜僅有陳舊性撕裂傷，且阿吉被診斷出身上有苯重氮基鹽藥物過量及抗精神病藥劑及神經精神藥劑過量，無法積極證明有對外甥女性侵；況且阿吉與外甥女間有恩怨、金錢糾紛，明顯有被誣陷可能。

    被害外甥女則稱，睡前吃了安眠藥後，就什麼都不記得，直到當下午3點才被叫醒，從醫院出院時才清醒。

    不過被害女子媽媽表示，發現時把阿吉叫醒，他就已經清醒，還能跟救護人員一起下樓，醫院也證稱阿吉當時能自由行動，且現場拍攝的照片也顯示，當時阿吉能獨自坐著，法官因此認為阿吉辯稱自己直到當天下午6點才清醒非事實。

    因被害外甥女經驗傷，發現處女膜有陳舊性撕裂傷，並在外陰部檢出阿吉Y型染色體，法官認定觸犯乘機性交未遂罪，審酌阿吉犯後未能坦承犯行，亦未能與被害人成立調解，犯後態度欠佳，判決2年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

