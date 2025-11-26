開車迴轉失準害Gogoro掛彩！ 「扶正」快閃仍難逃「鏡頭君」

轎車迴轉時擦撞機車。（民眾提供）

台中南區近日發生一起看似「輕微擦撞」的小事故，因肇事駕駛僅「扶正」Gogoro電動機車就快閃，最終仍難逃法規制裁，警方調閱監視器後迅速鎖定肇事者，71歲陳姓男子坦承誤撞，以為對方車損不大才離開，最終仍收到肇逃罰單，得不償失。

台中市第三分局交通分隊警員張國峰，前天獲報前往南區高工路處理一起交通事故，報案的42歲許姓男子表示，當天早上將機車停放在公司附近路旁，下班準備騎車時卻察覺愛車有異樣。因平時對愛車呵護備至，一眼就發現右後車尾出現擦撞痕跡，懷疑遭人碰撞，遂向警方求助，希望能找出肇事者。

請繼續往下閱讀...

張員獲報後立即調閱周邊監視器，透過畫面顯示，一輛黑色轎車在迴轉時不慎撞上許男機車，駕駛隨後下車查看調整機車位置，卻未通報警方便逕自離去，警方循線迅速鎖定肇事車輛，通知71歲陳姓男子到案說明。

陳男表示，當時到附近拜訪友人，迴轉時因距離未抓準才不慎撞到他車，因下車查看時誤以為對方車損不大，才將機車扶正後離開，對於未報警處理深感抱歉，承諾負起後續賠償責任。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果。

陳男下車扶正機車後快閃。（民眾提供）

陳男轎車車頭擦痕成鐵證。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法