婦人沒兩段式左轉被撞求償百萬須負7成肇責 直行騎士判賠25萬

林姓婦人未兩段式左轉遭撞，事後求償逾百萬。法院認其肇責7成，扣除強制險後，僅判鍾男賠25萬多元。（資料照）

林姓婦人沒有兩段式左轉，被直行的鍾姓男子騎車撞傷，事後以頭部出血、骨折和記憶力變差等為由，向對方求償逾百萬元。台南地院簡易庭認定她是肇事主因，要自負七成過失，只判鍾男賠25萬多。

2022年11月間，林婦騎車沿南區金華路一段外側車道北上，行經金華路與利南街口時，直接在禁行機車的內側車道左轉，既沒做兩段式左轉，也沒禮讓同向內側直行的鍾男，兩車在路口碰撞倒地，雙方都受頭部出血等傷。

請繼續往下閱讀...

林婦事後提告，指自己頭部外傷、多處骨折，留下無法負重和記憶力變差等後遺症，列出醫療、看護、交通、不能工作損失、勞動能力減損等費用加精神慰撫金，合計約110萬元，並強調她在古家餐飲企業當領班，月薪4萬5千元。鍾男則拿出她先前在哈密瓜美食屋投保勞保的紀錄，指每月薪資只有2萬多元，法院調閱國稅資料後，認定她實際平均月薪約4萬1千多元。

只是算到責任時，法院依交通鑑定意見，認定林婦未兩段式左轉又未讓直行車，是肇事主因，鍾男只是疏於注意車前狀況的次要原因，雙方過失比例七比三。法官把約106萬元損害只讓鍾男負擔三成，再扣掉林女已領取的強制汽車責任保險金6萬5637元，最後只判鍾男賠25萬3327元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法