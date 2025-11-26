台南男長照崩潰弒父 家屬求法官輕判

許姓男疑不堪長期照顧臥床父，以塑膠袋套頭弒父出庭認罪，胞姊和罕病女兒稱他一人扛照護，當庭求法官從輕量刑。（記者王捷攝）

許姓男子今年過年前疑因不堪長期照顧臥病在床的老父，涉嫌以塑膠袋套住父親頭部，致父窒息身亡，被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，為避免二度傷害，全案沒有在國民法官庭審理，台南地方法院今天程序庭，許男當庭認罪，胞姊與女兒出庭替他求情，希望法官從輕量刑。

許姊供稱，這些年父母相繼臥病在床，主要都是弟弟在照顧。母親過世後，父親很快就無法行走，約在1、2年前臥床，其間曾因卡痰送急診，弟弟便學會抽痰，每2小時替父親換尿布、餵食，大小生活起居幾乎全由弟弟一人負擔，她只能抽空回家探視。

她說，過年前弟弟曾透露「自己很難過」，家人還來不及討論照顧安排，悲劇就發生。她向檢方表示，已以被害人家屬身分與弟弟無條件和解，只希望弟弟好好活下去。她強調弟弟從小與父母同住，對父母比她更用心，相信父親也不會希望弟弟再受打擊，她並不打算要求任何遺產，當庭拜託法官量刑時「能寬一點」。

許男女兒則以輔佐人身分作證指出，自己罹患叢發性頭痛罕病，多數時間只能在家休養，家中照顧阿媽與阿公、處理家事幾乎全是父親在做。直到過年期間，父親身體愈來愈不舒服，還請她幫忙照顧阿公，她認為父親這幾年間一個人扛起照顧臥床雙親與家務，加上自己身心狀況欠佳，壓力早已瀕臨崩潰，也懇求法官盡量減輕父親刑度。

本案目前仍由台南地院審理，法院將綜合被告認罪態度、長期照顧情形與家屬求情等因素，依殺害直系血親尊親屬相關規定決定刑度，全案尚待宣判。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

