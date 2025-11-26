噁心！ 超商男店員偷拆包裹 拿顧客胸罩「打手槍」還自拍遭起訴

起訴書指出，全家男店員深夜偷拆包裹、以女客胸罩自慰還拍片留存，事後將胸罩洗乾淨塞回原包裝。示意圖。（資料照）

台北市士林區某全家便利商店一名李姓男店員，遭控趁深夜獨自值班時，擅自拆開顧客的網購包裹，取出其中的女性隱形胸罩進行自慰並射精，事後再將胸罩清洗後放回包裝，還拍攝整個過程、蒐集被害人個資，另創建IG群組保存相關影像。士林地檢署近期偵結，認定他犯行明確，依違反個人資料保護法將其起訴。

起訴書指出，案發於去年11月25日凌晨4時許，李男發現店內一件待領包裹外袋開口較大、未完全密封，從縫隙看見內容物為女用隱形胸罩後，便擅自拆開包裹並將胸罩取出。隨後，李男將胸罩包覆於自身下體，進行上下抽動的自慰行為，並將精液射在胸罩上，造成物品污損無法使用，再他以手機拍攝整個行為過程。

為掩飾犯行，李男又將胸罩清洗、晾乾後，放回原塑膠套中，再透過包裝袋的破口將其塞回，使外觀不易察覺異狀。此外，李男還以手機拍攝包裹外貼的姓名與資料，自行建立名為「A女的祕密」的IG群組，將影像存放於手機內，藉此蒐集並保存被害人個資。

案經A女報警後，警方調查時在李男手機內查獲多段影片，包括他以黑色蕾絲、卡其色且含鋼圈的胸罩包覆下體自慰的畫面。偵訊時，李男辯稱，包裹為塑膠袋材質、開口原本就較大，他從縫隙看見內容物後才取出。

士林地檢署偵查後認為，李男行為已明確侵害被害人個資並涉不法，依違反個資法提起公訴。

