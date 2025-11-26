為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    債務協商變衝突！台中少年囂張嗆警「你辦我啊」慘了

    2025/11/26 13:16 記者許國楨／台中報導
    王姓少年一方囂張嗆警。（擷自「社會事新聞影音」）

    王姓少年一方囂張嗆警。（擷自「社會事新聞影音」）

    台中市南區一間超商前今天凌晨傳出聚眾衝突！警方接獲報案，指稱街頭有人大聲叫囂推擠，火速到場後，發現竟是因債務協商引爆的對峙事件，由於現場涉及多人到場助陣，警方認定行為已觸及違法，全案依聚眾鬥毆及妨害自由等罪嫌究辦。

    經查，事發於今天凌晨3點多，地點在南區南和路某超商前，18歲李姓男子與友人張男（18歲）、游男（19歲）稱與16歲王姓少年間有17萬元投資債務糾紛，因此雙方約在超商前「談清楚」，然而王姓少年不但未單獨到場，還找了31歲林男及26歲楊男同行助陣，原本應是協商的會面，卻因情緒激動發生口角。

    據了解，雙方對峙時氣氛緊繃，其中張男還遭對方揮拳擊中臉部，其餘人雖未受傷，但現場一度吵得路人不敢靠近，轄區警方獲報後第一時間趕抵，但王姓少年與同行林男、楊男已趁亂離開，更令人傻眼的是，王姓少年一方在被警方攔查時竟仍不耐嗆聲：「你辦我啊！」「莫名其妙，出來買個菸也被查！」態度相當囂張。

    警方隨後將李男等3人帶回釐清事件原委，目前王姓少年已到案說明，林男與楊男仍在查緝中，警方表示，雖然現場沒有演變成互毆，但少年一方明顯揪人助陣，且行為方式足以造成對方心生畏懼，已符合聚眾鬥毆與妨害自由相關要件，因此依法偵辦。

    第三分局強調，任何形式揪人助陣、聚眾鬥毆均屬違法，民眾遇任何糾紛都應循正當管道解決，切勿暴力相向；任何違法案件警方必將嚴正執法，請民眾切勿以身試法。

