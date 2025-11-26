飯店老闆積欠8百萬元裝潢費不還 連月遭5惡煞撒冥紙、丟雞蛋

大同區某飯店被撒冥紙。（記者王冠仁翻攝）

台北市大同區某知名飯店先前進行全面整修裝潢，仍有800多萬元的相關費用沒付給設計公司，儘管飯店老闆說會還，事後卻沒依約還款，還將飯店轉手給前妻經營，雙方鬧得不歡而散。不過，從今年8月起，潘姓男子等5人，經常性前往飯店外撒冥紙、丟雞蛋，還拿大聲公大吼「欠債還錢」；警方近期循線逮人，儘管潘等人沒交代是受誰指使，警方正深入追查幕後主謀。

北市警大同分局從今年8月起，就陸續接獲某飯店報案，飯店人員聲稱，每個禮拜都會有2至5個人，拿著大聲公跑到飯店外大喊「欠債還錢」、張貼恐嚇字條，甚至還會朝飯店丟雞蛋、撒冥紙。儘管飯店人員上前勸阻，但對方依然故我，甚至在10月間還跑到飯店的其他分店鬧事，讓店家生意一落千丈。

請繼續往下閱讀...

警方深入追查，這才發現原來大同區這家飯店先前進行全面裝潢整修，但仍積欠設計公司800多萬元款項。雙方為了這筆錢，曾經透過法院調解，當時飯店老闆表明會負責還款，沒想到事後根本沒還錢，還把飯店轉手給前妻經營，雙方結下樑子。

警方根據前來鬧事者的來去向動線，掌握他們分別是潘姓、賴姓、李姓、周姓男子與陳姓女子，他們從今年8月19日起，就開始到大同區這家飯店外鬧事，大約每週都會前來，每次2至5人不等。他們雖然沒有做出攻擊行為，但撒冥紙、丟雞蛋還拿大聲公大吼大叫，讓店家不堪其擾。

警方蒐證完備後，近期兵分多路前往潘等5人的住處逮人，但是他們落網後並沒有透露是被誰指使，對相關案情也避重就輕、不願交代。警方最後將他們分別依恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌送辦，同時也正深入追查幕後主嫌。

大同區某飯店被撒冥紙。（記者王冠仁翻攝）

大同區某飯店被丟雞蛋。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法