    社會

    獨家》「Abc牙醫聯盟」謝尚廷兄弟等遭起訴 簡單回應5個字

    2025/11/26 12:51 記者許麗娟／高雄報導
    Abc牙醫聯盟創辦人謝尚廷兄妹3人涉洗錢、詐欺罪被起訴。（記者許麗娟攝）

    高雄知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」創辦人謝尚廷及哥哥董事長謝尚人、妹妹謝素芬涉嫌逃漏稅及隱匿資產，今（26）日被高雄地檢署依洗錢、詐欺等罪起訴，記者致電謝尚人、謝尚廷兄弟，但都僅簡單回應「不清楚狀況」。

    Abc牙醫聯盟先前才因涉詐領健保5700多萬元案，創辦人謝尚廷等25人雖獲緩起訴處分，但雄檢進一步追查，發現Abc牙醫聯盟旗下12間牙醫診所，從2016年至2023年間至少海撈29億元，卻以醫師現金領薪、少開自費收據、偽造合夥人分紅及收入隱匿、低報等，替聯盟全體醫師逃漏總額達9億1668萬餘元的個人綜合所得稅，其中謝尚廷、謝尚人逃漏稅額度就高達5億3622萬餘元。

    檢調發現，謝家3兄妹為了隱匿資產，以多筆小額現金存入兄弟兩人老婆名下帳戶，更以子女名義以交叉持股方式成立7家人頭公司後，再將多筆小額現金存入人頭公司帳戶購買基金、外匯等流動資產，以及購置不動產回租予聯盟旗下診所營業使用。

    對於涉嫌洗錢、詐欺遭起訴，謝家兄妹於檢警調查中皆否認犯案，雄檢今偵結後，依洗錢、詐欺等罪起訴謝家3兄妹和23位牙醫師、員工，記者致電謝尚人、謝尚廷兄弟，兩人都不願對案情多說，口徑一致皆僅回應「不清楚狀況」。

