金山磺港轎車凌晨墜海 女駕駛疑不熟路況且視線不良喪命

台北市1名陳姓女子24日凌晨駕車前往金山區訪友途中，失控駛入新北市金山區磺港漁港，新北市消防局、海巡人員將她從駕駛座內救出時已無生命跡象。（記者林嘉東翻攝）

台北市1名陳姓女子24日凌晨駕車前往金山區訪友途中，疑不熟悉路況，加上夜間視線不良，失控駛入新北市金山區磺港漁港；經新北市消防局、海巡人員將她從駕駛座內救出時已無生命跡象，送醫不治。基隆地檢署相驗後認定為一起意外事故，已將遺體發交家屬處理後事。

新北市消防局24日凌晨3時許獲報，金山區磺港漁港有一起轎車墜海意外，消防隊、海巡人員花了1個半小時，把女駕駛從駕駛座上救出時，駕駛已無心跳呼吸；經送醫急救後仍不治。

請繼續往下閱讀...

警方獲報查出，死者為住在台北市的60多歲陳姓女子，事故前才剛動完眼部手術，加上監視器拍到陳女駕車墜海前，一度緊急煞車，但因煞停距離太短，最終仍墜海，研判應是不熟悉路況，加上夜間視力不佳，才會釀成事故。

警方昨天報請檢察官會同法醫相驗後，檢察官認定為一起單純的意外事故，家屬也對陳女的死因無意見，因此在相驗後，已將陳女的遺體發交家屬處理後事。

台北市1名陳姓女子24日凌晨駕車前往金山區訪友途中，失控駛入新北市金山區磺港漁港，拖吊車將陳女轎車吊上岸。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法