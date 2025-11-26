超狠！新生男嬰被推落墜樓全身骨折不治 台中狠母被起訴

台中一名夏姓女子，去年11月在住處房間產下男嬰，竟因和男嬰生父爭吵，將剛出生的兒子從11樓推落，當場全身骨折不治，台中地檢署今天依殺人罪起訴。（記者陳建志攝）

台中一名夏姓女子（23歲），去年11月28日凌晨3點多，在房間產下一名足月男嬰，因和男嬰的生父爭吵，一氣之下竟將剛出生，有呼吸、生命跡象的兒子，以毛毯包裹放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃，雖緊急送醫仍因全身多處骨折出血死亡，警方一度以為是意外，不過醫院通報社會局後深入追查，才揪出是生母狠心殺兒的案件，台中地檢署偵辦後，今天依殺人罪將夏女起訴。

台中太平新吉路一處社區，去年11月28日凌晨3點多，有一名剛出生的男嬰，被發現墜落社區花圃，男嬰媽媽的乾爸、乾媽發現，趕緊將男嬰送醫急救，但送醫後發現全身多處骨折出血、臟器損傷死亡，原以為是單純意外，不過醫護人員認為傷勢不單純通報市府社會局，經深入追查才發現竟是一樁狠心的生母殺兒案。

檢警調查，夏女和莊姓男子交往，先在2023年9月生下長女，兩人後來在2024年3月分手，不過當時夏女已經懷有身孕，並在去年11月28日凌晨3點多，在太平區住處11樓的房間內，順利產下足月的男嬰，不料卻和夏男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治。

台中地檢署偵辦後，今天依家庭暴力之殺人罪起訴。

