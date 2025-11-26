為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超狠！新生男嬰被推落墜樓全身骨折不治 台中狠母被起訴

    2025/11/26 12:44 記者陳建志／台中報導
    台中一名夏姓女子，去年11月在住處房間產下男嬰，竟因和男嬰生父爭吵，將剛出生的兒子從11樓推落，當場全身骨折不治，台中地檢署今天依殺人罪起訴。（記者陳建志攝）

    台中一名夏姓女子，去年11月在住處房間產下男嬰，竟因和男嬰生父爭吵，將剛出生的兒子從11樓推落，當場全身骨折不治，台中地檢署今天依殺人罪起訴。（記者陳建志攝）

    台中一名夏姓女子（23歲），去年11月28日凌晨3點多，在房間產下一名足月男嬰，因和男嬰的生父爭吵，一氣之下竟將剛出生，有呼吸、生命跡象的兒子，以毛毯包裹放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃，雖緊急送醫仍因全身多處骨折出血死亡，警方一度以為是意外，不過醫院通報社會局後深入追查，才揪出是生母狠心殺兒的案件，台中地檢署偵辦後，今天依殺人罪將夏女起訴。

    台中太平新吉路一處社區，去年11月28日凌晨3點多，有一名剛出生的男嬰，被發現墜落社區花圃，男嬰媽媽的乾爸、乾媽發現，趕緊將男嬰送醫急救，但送醫後發現全身多處骨折出血、臟器損傷死亡，原以為是單純意外，不過醫護人員認為傷勢不單純通報市府社會局，經深入追查才發現竟是一樁狠心的生母殺兒案。

    檢警調查，夏女和莊姓男子交往，先在2023年9月生下長女，兩人後來在2024年3月分手，不過當時夏女已經懷有身孕，並在去年11月28日凌晨3點多，在太平區住處11樓的房間內，順利產下足月的男嬰，不料卻和夏男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治。

    台中地檢署偵辦後，今天依家庭暴力之殺人罪起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播