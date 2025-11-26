網黃闖好市多掀衣露胸「把自己賣掉」 前鎮分局要查了

知名網黃在好市多黑色星期五購物週活動，於賣場區掀開上衣露胸拍照。（取自X，民眾提供）

知名賣場好市多（Costco）「黑色星期五購物週」（Black Friday）24日開跑，卻傳出在X（推特）有高人氣網黃，在高雄某店寵物食品區掀開上衣裸露胸部，並將照片張貼在X，寫下「黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉。」前鎮分局表示，目前未接獲報案，將主動調閱監視器查察。

好市多「黑色星期五購物週」活動展開後，購物人潮洶湧，該名網黃竟然躲在商品區中，掀上衣裸露並由他人拍照，粉絲留言「哪裡還搶購的到？」、「提錯貨單在哪里？」。該篇貼文引發熱議，不過已經於今（26）日下架。

請繼續往下閱讀...

前鎮分局表示，尚未接獲報案，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實，如有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，將依法調查後移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局呼籲，依據刑法妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」，意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。

好市多回應，供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨，針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。好市多強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

有「台灣臀后」之稱的吳姓女子，今年9月在高雄總圖拍攝成人影片，遭前鎮分局依公然猥褻罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

相關新聞

「網黃」大膽鑽貨架裸胸 好市多：將報警偵辦 禁止再次入場

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法