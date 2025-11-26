「績效獎金」年年發！台水公司員工爭列入退休金！法院判決曝光

台水公司年年發績效獎金，有退休員工認為應列入年終獎金。（資料照）

績效獎金屬於「勞務報酬」嗎？台灣自來水公司第11區營業處有4名退休員工，因不滿公司未將「績效獎金」計入退休金平均工資，他們認為，公司收入穩定，每年都付給員工2個月的績效獎金，這屬於經常性的發放，理應列入員工退休金，4人請求給付2.26個月退休金差額，要求補償40萬至75萬的退休金，但法院審理後認定，績效獎金屬恩惠性、勉勵性給與，不具勞務對價性及經常性，判決原告敗訴，全額駁回其請求。

依據判決書內容，該4名員工原任職於台灣自來水公司第十一區管理處，皆於2019年間退休，並適用《勞動基準法》「舊制」退休金制度。原告主張，公司2019年度發放的績效獎金（2.26個月薪個月月薪）應計入退休金平均工資，但公司未將其納入計算，應該補償陳姓股長、賴姓股長、李姓及陳姓營業士，65萬、75萬、40萬及48萬元之退休金。

請繼續往下閱讀...

原告主張，績效獎金依《經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點》發放，其計算基礎來自「員工貢獻」的盈餘，具勞務對價性，且公司長期穩定發放，已屬經常性給與，應視為工資一部分。四人依《勞基法》及《退撫辦法》規定，請求公司補發差額及法定利息。

台灣自來水公司抗辯指出，劉、賴為派用人員，兼具公務員身分，應適用《退撫辦法》計算退休金。績效獎金屬「恩惠性給予」，非固定或經常性給與，亦不具勞務對價性，不應納入平均工資。退休金計算係依經濟部函頒的「給與項目表」辦理，該表未列入績效獎金。

法院審理，依《勞基法》第2條及第29條規定，指出工資須具「勞務對價性」與「給與經常性」，而績效獎金發放取決於公司年度盈餘，且須經外部審議，非必然發放，性質與年終獎金、紅利相近，屬勉勵性給與。

法院認為，績效獎金發放與否繫於公司年度盈餘，且受政策因素、經營環境等影響，非員工提供勞務即必然獲得，故不具對價性。儘管台水公司近年均發放績效獎金，但此係因經營績效穩定，不代表其已成為固定給與。儘管原告以最高法院判決及學者意見，主張績效獎金應屬工資，但法院認為個案背景與本件不同，且學者意見無拘束力，不予採納。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法