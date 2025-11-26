為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台灣人在中國殺台灣人 中國坐完牢回台灣得再坐一次牢

    2025/11/26 12:48 記者黃佳琳／高雄報導
    趙姓台灣籍男子在中國殺害林姓台籍男子，在中國服完刑後回台再被高雄地檢署起訴。示意圖（資料照）

    趙姓台灣籍男子在中國殺害林姓台籍男子，在中國服完刑後回台再被高雄地檢署起訴。示意圖（資料照）

    趙姓男子在中國與同為台灣籍的林姓男子發生糾紛，雙方衝突過程中，趙男拿水果刀失手殺了林男，趙在中國被公安逮捕，並服完刑後，回台再被檢方起訴，並向法院聲請返還15萬元的犯罪被害人遺屬補償金獲准。

    判決指出，2017年1月18日下午3點多，趙、林兩人因幫人以台幣兌換人民幣，但交易沒有完成，林欠29萬元沒有還給趙男，趙向林男要錢時，雙方發生肢體衝突，林拿高壓鍋砸趙，趙反擊時拿了一把水果刀刺入林男的胸部，林送醫急救後仍宣告不治。

    趙男行凶後在中國被公安逮捕，入獄服刑後返台，再被高雄地檢署依殺人罪再起訴一次，目前全案仍在高雄地方法院審理中，法官擔心他落跑回中國，也祭出限制出境、出海8個月的禁令。

    由於林男過世後，高雄犯保協會拿了15萬元給林家人作為犯罪被害人遺屬補償金，趙男回台後，雄檢聲請要求趙男返還這筆錢；高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，趙男說，之前在中國服刑時，已賠償林家人20萬元人民幣，且林男欠他的29萬元也還沒還，不認為自己該賠這筆錢；但法官認為，當時趙男賠20萬元人民幣是給林母，而此次15萬元補償金是發給林父，因此認定雄檢聲請有理，判趙男應返還這筆費用。

