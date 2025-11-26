14歲國中生欠地下錢莊3萬被逼債 疑遭在電線桿貼「借錢獎狀」

14國中生向地下錢莊借錢，被公開貼「借錢獎狀」，成為網友的打卡點。（民眾提供）

南彰化一名年僅14歲的國中生（化名小明），今年暑假疑似向地下鐵莊借貸3萬元未還，對方近來開始追債，逼得該名「脆」上公開求助，此事造成校園大轟動，還有人為該名學生製作「借錢獎狀」、「還錢獎狀」，張貼在街頭電線桿及反光鏡上，成為熱門的打卡點，此案警方已介入調查中。

此事因小明上週六在「脆」上PO出自己被人逼債的訊息，他自爆自己被地下錢莊逼債，不知怎麼辦！畫面上他秀出向地下錢莊借款3萬元、年利率10%借據和本票。

請繼續往下閱讀...

14歲國中生向地下錢莊借錢，被人轉PO到網路，此事件鬧得沸沸揚揚，學校附近更有多枝電線桿張貼「借錢獎狀」、「還錢獎狀」，表面看似在表揚小明，實則在給小朋還錢的心理壓力，警方介入調查，此舉嚴重觸犯《個人資訊保護法》，也不排除是地下錢莊所為。

這些非常具有針對性的獎狀被張貼在學校週邊，最多曾達上百張，但很快就被人撕掉，此事在網路哄傳後，僅存的「借錢獎狀」、「還錢獎狀」一度還成為熱門的打卡點。

14歲的未成年人為何能簽下如此高額的借貸文件？校方表示，小明是名中輟生，經常不到校上課，個性好動，生活作息不正常，已多次與家長討論其狀況，日前透過網路訊息得知借貸事件後，立即啟動關懷機制，確認學生安全無虞，並同步通知家長共同處理。

校方說明，家長已知悉孩子借錢情形，並已與對方聯繫，承諾將協助處理後續事宜。同時於週一朝會時安排法治教育宣導，強化學生正確金錢觀念，這也是校內首次遇到類似個案。

警方表示，3萬元本票與10%高利率，調查是否涉及《刑法》第344條重利罪；其次，查辦張貼個資海報的違法行為，另外將與校安系統合作，釐清是否有不法組織介入校園或涉及賭博等情事。

