超車險擦撞引糾紛 騎士大馬路互毆皆掛彩

2名騎士在新北市永和發生行車糾紛，在大馬路互毆雙雙掛彩，警方將林男移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

新北市林姓男子昨天上午7時許，騎機車行經永和區環河東路四段時，因超車時差點發生擦撞，引發蔡姓騎士不滿，互嗆後就在大馬路上演全武行，雙方皆掛彩，警消獲報到場後，隨即將2人包紮送醫救治，幸無生命危險，警方詢後將2人移送偵辦。

據了解，47歲林男為超商大夜班店員，當時騎車返家途中；而30歲蔡男則為汽車維修工，當時騎車前往上班途中，雙方均沿環河東路四段新店往永和分向行駛。

永和警分局調查，林男途中欲從內車道鑽車縫至外車道時，差點與騎在外車道的蔡男發生擦撞，雙方互嗆後大打出手，造成林男頭部、左側眼眶、上嘴唇及膝部等擦挫傷，而蔡男頭部鈍傷、前胸壁、兩側手部及左側膝部擦挫傷。

據知，警消趕抵將2人包紮後，分別送往新店耕莘及永和耕莘醫院救治，所幸都沒有生命危險，由於林男傷勢較為嚴重，且雙方互相提告，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇有行車爭議應保持冷靜，避免衝動釀禍，得不償失。

