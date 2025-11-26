為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    總統大選過10個月後直播亮票 「仁武阿鴻」判拘役50日

    2025/11/26 12:09 記者蔡清華／高雄報導
    高雄林姓男子，於去年總統大選時，被控拍攝其已圈選之選票，在網路直播。（資料照）

    高雄林姓男子，於去年總統大選時，被控拍攝其已圈選之選票，在網路直播。（資料照）

    高雄網紅「仁武阿鴻」林姓男子去年11月於直播平台，亮出以手機拍攝票投3號的總統大選選票，被控違反總統副總統選舉罷免法，林遭判拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

    判決書指出，林男被控去年1月13日10時36分，在高雄市仁武區灣內里某投票所蓋印第16任總統副總統選票時，持手機拍攝其圈選3號總統副總統候選人之選票。事隔10個月後，去年11月12日20時許，林以其YouTube影音平台之帳號「仁武阿鴻」直播時，將照片公然出示給參與直播之不特定人觀看。

    林男到案辯稱，照片不是他的選票，而是投完票後在外面遇到投票的人，「對方說他投3號並出示照片給我看，我就叫他把手機放在機車椅墊上，翻拍他手機內之照片，經過裁切對外公布，並不知道這樣是犯罪」。

    法院審理時，林自始未能提出投票人之年籍資料以供查證，法官認為若以手機翻拍他人手機螢幕畫面，所得影像往往無法與原螢幕尺寸、邊界完全吻合，此外，手機螢幕為光滑材質，易受環境光線影響，是翻拍影像多半會出現反光、眩光，或映照出翻拍者身影、周遭景物等特徵，並不採認林男說詞。

    法官考量被告係於網路直播過程中出示選票供他人觀看，且留存影像之觀看次數眾多，情節非輕；但被告本案犯行距選舉結束已相隔約10月，其犯行所生危害應已稍有降低，判處拘役50日。

