酒駕積欠罰款9萬躲11年 暖心老闆霸氣代繳盼改過自新

暖心老闆代員工繳納酒駕罰款。（桃園分署提供）

桃園劉姓男子11年前因酒駕遭罰款9萬元遲未繳納，法務部行政執行署桃園分署執行官追查劉男財產，2023年發現劉男有工作，未料正準備扣押薪水時，劉男又因上班喝酒鬧事自動離職；今年11月間，執行官發現劉男受雇於某間企業社，火速祭出扣押薪資命令，沒想到這家企業社老闆收到公文後主動聯繫分署，先代繳罰款，只盼劉男能認真工作改過自新。

桃園分署表示，劉姓男子（47歲）於2014年1月間，駕車行經大園區三民路二段時遭警方攔檢，因酒精濃度超標遭罰款9萬元，但劉男收到罰單卻遲遲未繳納，案件自2017年起前後4次被移送至桃園分署執行，由於劉男沒有存款，資產，只能從薪資代扣，執行官為追回這筆爛帳，多年來鍥而不捨地追查劉男是否工作。

請繼續往下閱讀...

這名暖心老闆11月19日到分署繳清款項時透露，雖然員工有錯在先，但他希望能給員工一個機會，幫忙還債是希望劉男從此能「好好認真工作及生活」，不要再被過往債務追著跑。

桃園分署表示，針對酒（毒）駕罰鍰案件的執行決心絕不打折，將持續配合政府「五打七安」政策強力追查，也呼籲民眾切勿心存僥倖，欠款若遭移送執行，除扣押存款、薪水外，甚至可能拍賣動產與不動產，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法