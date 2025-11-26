為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

    2025/11/26 12:19 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林一對夫妻11月23日從桃園機場搭機出國旅遊，卻在阿布達比機場遭人抓走，至今音訊全無，妻子跨海求助。（陳妻提供）

    雲林一對夫妻11月23日從桃園機場搭機準備到土耳其伊斯坦堡參加當地旅行社為期16天的中東之旅，卻在飛抵阿布達比機場轉機時，陳姓先生在空橋遭5名荷槍實彈的人員帶走，至今3天音訊全無，楊姓妻子跨海求助，希望外交單位能幫忙，「我的先生到底在哪裡？安不安全？」

    陳妻（26）日受訪指出，她與先生參加土耳其當地旅行社辦理的中東16日之旅，23日從桃園機場搭機要到土耳其伊斯坦堡集合，飛機抵達阿布達比機場轉機，飛機落地停好，空服人員即上前要求先生先下機，他們覺得奇怪，她也跟著先生一起出機艙，才走到空橋，就有5名荷槍實彈的人員上前核對先生護照，也不讓她靠近，核對後就把先生帶走。

    陳妻說，當下不知所措，向地勤人員尋求協助，得到回應都是不清楚狀況，她被迫先行轉機飛往伊斯坦堡與旅行社會合，並在當地透過當地友人連繫台灣在當地辦事處，得到回覆是「無正式往來管道」，只能委請當地友人協助打聽，資訊極度有限，前後問了3次都沒有消息，也透過台灣立委聯繫一樣沒有回覆。

    陳妻表示，先生今年66歲，曾當過保全、在貿易公司當過管理階層，沒有參與政治活動，今年2月曾出國到澳洲探親，先前也曾去過中國、越南等都沒有問題，實在不知為什麼會被抓走。

    陳妻焦急說，她不知道怎麼辦，請外交單位能積極協助，也懇請熟悉國際程序、具相關資源的單位或人士能協助，儘速查明先生的下落，讓先生能平安回來，陳男的兒子也在PTT發文求助。

