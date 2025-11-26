備戰特搜重型認證複測 新北消防今與土木技師公會簽署MOU

新北市消防局今天與新北市土木技師公會簽署合作備忘錄（MOU），為新北市的防救災工作及第一線安全注入強勁的專業能量。（記者吳仁捷翻攝）

新北市政府消防局今天與新北市土木技師公會簽署合作備忘錄（MOU），由消防局陳崇岳局長與土木技師公會理事長丘達昌共同簽署，包括副局長蔡武忠、主秘張易鴻、專委陳勝照、特搜大隊長莊瑜淵及公會幹部們等人共同見證，宣示雙方建立長期互助機制，消防局期望透過跨領域的結盟，將土木結構的專業技術導入災害防救體系，結合搜救戰術實務與工程專業，為新北市的防救災工作注入強勁的專業能量。

新北市消防局副局長陳國忠表示，新北特種搜救隊於2021年通過國家搜救能力分級認證（NAP），取得重型搜救隊資格，具備台灣隊國際級救援實力，朝強化災害搶救專業量、確保救災安全目標努力，精益求精迎接即2026年登場的嚴格複測，消防與土木技師公會合作尤其關鍵。

根據備忘錄內容，新北市土木技師公會將派遣專業技師參與特搜隊的日常訓練與模擬演練，提供建築結構支撐、破壞評估等專業指導，不僅有助於特搜隊在接下來的國家認證複測中展現專業水準，更能確保在實際遭遇震災等建築倒塌事故時，能迅速判斷結構風險，在黃金時間內展開最安全有效的救援行動。

陳崇岳表示，救災現場充滿不確定性，唯有結合跨領域的專業才能將風險降至最低。他指出，新北特搜隊在110年獲得國家重型認證是榮譽也是責任，面對2026年複測挑戰，土木技師公會專業支持，如同為搜救隊注入一劑強心針；陳崇岳感謝公會投入資源協助，這份MOU將不僅提升特搜隊的技術層次，更是對第一線救災人員生命安全的最大保障，共同守護市民安全。

