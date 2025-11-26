為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台灣消防科研成果突破 榮獲12金5銀1特別獎創歷年紀錄

    2025/11/26 11:43 記者陸運鋒／新北報導
    台灣消防員代表我國參加國際發明競賽累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳紀錄。（消防署提供）

    台灣消防員代表我國參加國際發明競賽累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳紀錄。（消防署提供）

    消防署持續推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，代表我國參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳紀錄，展現台灣消防科研能量已達國際水準。

    消防署表示，全年國際發明競賽成果總覽包括韓國WiC世界創新發明大賽3金牌、1銀牌、1大會特別獎，新加坡國際發明展2銀牌，美國AII達文西國際發明展2金牌，賽普勒斯國際發明展3金牌，波蘭國際發明競賽2金牌，IIIC國際創新發明競賽2金牌、2銀牌。

    其中，韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽Special Award特別獎，象徵我國消防科研成果首次獲得國際最高評審肯定。

    消防署長蕭煥章指出，我國消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用，讓第一線消防人員以更安全、更有效率的方式執行救災任務，消防署將持續推動技術測試、標準化與跨域合作，並透過「鳳凰盃消防領域發明設計競賽」等平台培育創新能量，打造從研發到商品化的完整推動鏈結。

    蕭煥章說，消防科研的使命不是得獎，而是保護生命，「每一面獎牌，都代表著消防現場的一項問題被重新解決」。未來消防署將以「高效能救災、低負擔裝備、綠色永續研發」為核心方向，持續提升國家防災能量，讓台灣消防研發在全球防災舞台持續發光。

    我國在2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽斬獲3金、1銀、1大會特別獎。（資料照）

    我國在2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽斬獲3金、1銀、1大會特別獎。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播