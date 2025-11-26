高雄婦闖紅燈走斑馬線遭撞 肇事駕駛先吞3萬6還要吊照1年

多元計程車撞倒闖紅燈行人，駕駛因未禮讓行人恐吞3萬6000元罰鍰並吊駕照1年。（民眾提供）

高雄市三民區鼎中路與鼎貴路口，昨（25）日晚上7點半多發生行人遭休旅車撞擊車禍，當時李女（53歲）闖紅燈沿鼎貴路行走於斑馬線欲通過路口，許男開車多元計程車沿鼎中路綠燈直行，於路口撞倒李女，造成李女頭部輕微腦震盪送醫，許男因未禮行人恐吞最高3萬6000元罰鍰並吊扣駕照1年。

三民二分局交通分隊指出，許男無酒駕情形，初步研判許男開車行經行人穿越道，有行人穿越時，未讓行人先行通過，因而肇事致行人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處7200至3萬6000元罰鍰，吊扣駕駛執照1年。

請繼續往下閱讀...

此外，遭撞的行人李女不依號誌之指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，汽機車駕駛人行經行人穿越道、路口或有行人通行之處時，務必「減速慢行、主動停讓」，行人亦應遵守交通規則，依規定走在人行道或行人穿越道上，並遵守交通號誌，共同維護交通秩序與用路安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法