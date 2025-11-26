獨家》「牙醫教父」謝尚廷洗錢29億黑化之路 藏有不能說的政治黑手介入

「牙醫教父」謝尚廷洗錢29億元的黑化之路，竟與「政治黑手」介入有關。（翻攝Abc牙醫聯盟官網）

國內知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保5700多萬元案，又被查出洗錢逾29億元，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷如何走上「黑化之路」？知情人士透露，2019年韓國瑜當高雄市長時的一起密醫檢舉案，疑有不能說的「政治黑手」介入，讓謝全身而退，才讓他走上這條不歸路。

2006年間，在菲律賓馬尼拉東方大學牙醫學系畢業的趙姓女子，依規定在我國不得實習、執行醫療業務，甚至不具牙醫師國考的報考資格，但卻被謝尚廷聘請在旗下兩家替病患洗牙、拔牙，當密醫執業14年後，2018年12月遭人檢舉，高雄市衛生局介入調查，但弔詭的是，當時的高雄市衛生局僅開出10萬元的行政裁罰，未將全案移送檢調偵辦。

而謝尚廷在收到罰單後，也提起行政訴訟，法官審理時發現，高雄市衛生局調查時，全程並無錄音，只做完趙女的筆錄後就讓她簽名，法官根相關事證，最後僅認定趙女是「牙醫助理」，得以從事教導患者套橡皮圈、拉線、幫助醫師支撐印模托等作業，因此認定開罰無據，撤銷這張罰單。

知情人士指出，過去衛生局處理密醫案，除了祭出行政處分外，還會一併移送至檢調辦，但謝尚廷這起密醫案，卻只有行政處罰、沒有刑事追查，而謝尚廷也從這起官司全身而退後，開始走上歪路，2019年起至2023年開始大量聘請密醫，至少有17位密醫在旗下12家診所替3萬多位患者洗牙、拔牙，讓他賺進5710萬元營收；至於當初的「政治黑手」如何幫謝逃過一劫，仍待檢調持續追查。

