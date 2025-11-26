為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女遭痛毆聲請保護令 恐怖情人竟砍逾30刀殺了她

    2025/11/26 11:17 記者吳昇儒／台北報導
    劉男因毆打谷女並破壞其名牌物品，被判處有期徒刑6月，卻在收到保護令通知時，下手殺人。（記者吳昇儒攝）

    劉男因毆打谷女並破壞其名牌物品，被判處有期徒刑6月，卻在收到保護令通知時，下手殺人。（記者吳昇儒攝）

    狠砍谷姓前女友逾30刀致死的恐怖情人劉柏葳，今日被台北地檢署依涉犯殺人罪起訴。而案件起因，今年5月14日，劉男懷疑女友不忠，毆打對方，還剪壞其衣物、私人物品。谷女憤而對其提告，並聲請保護令。傷害及毀損部分，台北地院日前審結，判處劉男有期徒刑6月，得易科罰金。而劉男聽聞前女友聲請到保護令後，竟動手殺人。

    檢警調查，劉、谷二人於今年初交往同居，但兩人交往期間，劉男多次認為女友有不忠行為，5月14日上午9時許，劉男又因感情問題與女友發生口角，竟對女友呼多下巴掌，導致谷女右臉頰疼痛、腫脹、流鼻血；同日晚間11時30分，兩人又起衝突，劉男竟拿剪刀破壞谷女的CHANEL、LV、CELINE等知名品牌包及巴黎世家、DIOR、GUCCI等知名品牌服飾、iPad與戴森的吹風機、空氣清淨機等32件物品，導致物品均無法使用；甚至還刻意將名牌鞋丟棄一支，讓谷女無法穿出門。

    谷女不堪其擾，氣憤之下決定報警處理，並到醫院驗傷，對恐怖情人提出告訴，且向法院聲請保護令。

    台北地院審理後，認定劉男觸犯傷害、毀損罪，分別判處有期徒刑3、4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

    另於今年7月28日核發保護令給谷女，同年月29日寄送到劉男位於宜蘭的住所，隔日再由警方通知劉男須注意保護令相關規定後，劉男竟於7月30日當天，駕駛租賃車，前往谷女工作地點附近停車場埋伏，狠砍逾30刀奪命。

