高雄轎車紅燈硬要過 女騎士衰遭擊倒

銀色轎色闖紅燈，害綠啟動行駛的騎士被撞倒地。（擷取自WoWtchout）

有網友在影音平台貼出影音，於昨（25日）行經高雄市苓雅區中正一路與高速公路東側路口時，當時下高速公路的車道路口號誌已轉紅燈，中正一路方向行駛的車流綠燈已開始通行，卻有1輛銀色轎車從高速公路東側路口闖紅燈硬要通行，導致1名機車女騎士被擊倒摔車在地，幸僅受輕傷。

苓雅分局福德二路所指出，事發在25日晚上近7點下班交通時間，當時路口車流量大，轎車駕駛黃女（48歲）開車沿高速公路東側平面道路往北方向行駛，王女（26歲）騎乘機車沿中正一路口往東行駛，雙方於路口發生碰撞致肇事，王女輕微擦挫傷，未送醫。

警方初步分析事故原因為黃女疑似闖紅燈釀禍，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。黃女闖紅燈行為可處1800至5400元罰鍰。

車禍當時中正一路方向號誌已綠燈，車輛紛往前行，但高速公路東側道路的銀色轎車仍闖紅燈導致車禍。（民眾提供）

騎士遭闖紅燈轎車撞倒。（民眾提供）

肇事的銀色轎車撞倒騎士後，一路開到對向路口才停車。（民眾提供）

