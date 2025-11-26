遠航MD-83客機降價第2拍、底價400萬！ 台北分署再釋破億烏來土地

本次拍賣最具話題性的標的是遠航名下、編號B-28007的MD-83航空器。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署台北分署將於12月2日（下週二）下午3時，在分署4樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」。本次拍賣標的多元，最受矚目仍屬遠航公司名下MD-83型客機將進行第2次拍賣，底價下修至新臺幣400萬元；此外，新北市烏來區破億元土地、台北市松山區知名冰店現址、金門縣透天農舍，以及多件玉石擺件等優質標的也將同步登場。

台北分署表示，本次最具話題性的標的是遠航名下、編號B-28007的MD-83航空器。該機曾是遠航營運主力之一，亦見證台灣航空運輸的發展。本次為第2次拍賣，底價調整為400萬元，拍定後依現況點交，堪稱少見的入手機會。

不動產部分，共有23筆土地及5筆建物進入拍賣金額最高者為某業者名下、位於新北市烏來區小寮段的土地，面積達20萬2550平方公尺，使用分區為保安保護區，底價高達1 億2500萬元。

若鎖定市區投資，則可鎖定台北市松山區美仁段1處建物及基地。該標的現出租給知名冰店營業使用，雖拍定後不點交，但地段精華、商業機能成熟，是本次第3次拍賣，建物與持分土地底價合計約289萬元，具備中長期投資潛力。

離島部分，本次亦釋出稀有物件。位於金門縣金城鎮環島西路旁的3層樓透天厝（集村農舍），將與周邊9筆農業區土地合併拍賣，底價1361萬元。該建物目前為空屋，拍定後點交；惟應買人須符合「無自用農舍」資格。

此外，本場拍賣亦包括台北市文山區博嘉段、公訓段之住宅區土地，新北市新店區直潭段、禾豐二段土地，以及15件玉石擺件等，當日均將現場變賣，供民眾選購。

台北分署也提醒，拍賣制度兼具公正與效率，民眾可透過法定程序買受動產及不動產，另分署並無網路商城或線上拍賣，若有拍賣相關疑問，可電洽（02-2521-6555），切勿輕信網路訊息，以免受騙。

若鎖定市區投資，則可鎖定台北市松山區美仁段一處建物及基地。（記者劉詠韻翻攝）

本場拍賣亦包括台北市文山區博嘉段、公訓段之住宅區土地，新北市新店區直潭段、禾豐二段土地，以及15件玉石擺件等。（記者劉詠韻翻攝）

位於金門縣金城鎮環島西路旁的三層樓透天厝，將與周邊9筆農業區土地合併拍賣，底價1361萬元。（記者劉詠韻翻攝）

