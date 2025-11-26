為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遠航MD-83客機降價第2拍、底價400萬！ 台北分署再釋破億烏來土地

    2025/11/26 10:58 記者劉詠韻／台北報導
    本次拍賣最具話題性的標的是遠航名下、編號B-28007的MD-83航空器。（記者劉詠韻翻攝）

    本次拍賣最具話題性的標的是遠航名下、編號B-28007的MD-83航空器。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署台北分署將於12月2日（下週二）下午3時，在分署4樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」。本次拍賣標的多元，最受矚目仍屬遠航公司名下MD-83型客機將進行第2次拍賣，底價下修至新臺幣400萬元；此外，新北市烏來區破億元土地、台北市松山區知名冰店現址、金門縣透天農舍，以及多件玉石擺件等優質標的也將同步登場。

    台北分署表示，本次最具話題性的標的是遠航名下、編號B-28007的MD-83航空器。該機曾是遠航營運主力之一，亦見證台灣航空運輸的發展。本次為第2次拍賣，底價調整為400萬元，拍定後依現況點交，堪稱少見的入手機會。

    不動產部分，共有23筆土地及5筆建物進入拍賣金額最高者為某業者名下、位於新北市烏來區小寮段的土地，面積達20萬2550平方公尺，使用分區為保安保護區，底價高達1 億2500萬元。

    若鎖定市區投資，則可鎖定台北市松山區美仁段1處建物及基地。該標的現出租給知名冰店營業使用，雖拍定後不點交，但地段精華、商業機能成熟，是本次第3次拍賣，建物與持分土地底價合計約289萬元，具備中長期投資潛力。

    離島部分，本次亦釋出稀有物件。位於金門縣金城鎮環島西路旁的3層樓透天厝（集村農舍），將與周邊9筆農業區土地合併拍賣，底價1361萬元。該建物目前為空屋，拍定後點交；惟應買人須符合「無自用農舍」資格。

    此外，本場拍賣亦包括台北市文山區博嘉段、公訓段之住宅區土地，新北市新店區直潭段、禾豐二段土地，以及15件玉石擺件等，當日均將現場變賣，供民眾選購。

    台北分署也提醒，拍賣制度兼具公正與效率，民眾可透過法定程序買受動產及不動產，另分署並無網路商城或線上拍賣，若有拍賣相關疑問，可電洽（02-2521-6555），切勿輕信網路訊息，以免受騙。

    若鎖定市區投資，則可鎖定台北市松山區美仁段一處建物及基地。（記者劉詠韻翻攝）

    若鎖定市區投資，則可鎖定台北市松山區美仁段一處建物及基地。（記者劉詠韻翻攝）

    本場拍賣亦包括台北市文山區博嘉段、公訓段之住宅區土地，新北市新店區直潭段、禾豐二段土地，以及15件玉石擺件等。（記者劉詠韻翻攝）

    本場拍賣亦包括台北市文山區博嘉段、公訓段之住宅區土地，新北市新店區直潭段、禾豐二段土地，以及15件玉石擺件等。（記者劉詠韻翻攝）

    位於金門縣金城鎮環島西路旁的三層樓透天厝，將與周邊9筆農業區土地合併拍賣，底價1361萬元。（記者劉詠韻翻攝）

    位於金門縣金城鎮環島西路旁的三層樓透天厝，將與周邊9筆農業區土地合併拍賣，底價1361萬元。（記者劉詠韻翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播