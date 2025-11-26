絕命終結站！國道天降傳動軸砸休旅車 氣囊全爆駕駛嚇傻

國道迎面飛來1支傳動軸直接砸到休旅車。（圖由民眾提供）

電影《絕命終結站》翻版！1輛休旅車24日行經國道3號彰化市快官路段北上車道時，突然從南下車道噴來1支傳動軸，不偏不倚撞上休旅車頭，造成車內氣囊全數爆開，陳姓駕駛嚇得趕緊煞車，瞬間腦海閃過人生跑馬燈直呼「真是命大」。國道七隊初步了解疑南下車道小貨車傳動軸掉落，噴飛到北上車道先後撞擊休旅車與半聯結車釀禍，確實肇事原因與責任還要進一步釐清。

陳姓駕駛今天受訪指出，前天他開休旅車行經國道3號北上202公里快官路段時，突然天外飛來1個黑影，直接砸到休旅車頭後車內氣囊全部炸開，當下他趕緊煞車，整個嚇傻喘不了氣，瞬間腦海裡浮現人生跑馬燈，定神一看竟然是1支傳動軸砸到他的車。當下直呼真的是命大沒翻車，實在太可怕了。該輛車才買2年，當時市價100萬元，維修費初估30多萬元，還好人沒事，算是不幸中的大幸。

國道七隊則表示，當時是南下車道1輛小貨車行駛在內側車道，因傳動軸掉落噴到北上車道，先後撞擊休旅車與半聯結車受損，還要進一步釐清肇事原因與責任歸屬。

肇事的傳動軸。（圖由民眾提供）

傳動軸砸中休旅車後，車內氣囊全數炸開。（圖由民眾提供）

肇事的小貨車掉落傳動軸釀禍。（圖由國道七隊提供）

