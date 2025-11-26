周玉蔻PO文稱黃國昌「硬上女學生」 高院判3月定讞

媒體人周玉蔻。（資料照）

媒體人周玉蔻前年在臉書貼文稱據說民眾黨主席黃國昌當年在教室「硬上女學生」，引起黃不滿提告，一審依加重誹謗罪判周3月徒刑，可易科罰金9萬元，周上訴高等法院辯稱，前民眾黨主席柯文哲曾說當選總統想讓黃國昌當法務部長，她認為當法務部長應經得起考驗，而黃曾被爆出「師生戀」，才用詼諧手法描述，請求改判無罪，高院今駁回上訴，判決周3月徒刑定讞。

影射東元前董座邱純枝「小三奪權」判無罪

另外，周玉蔻於2021年4月在其經營的網媒刊登報導指出，東元前董事長邱純枝「小三奪權」，影射黃茂雄與邱女有婚外情，邱女認為名譽受損提告，台北地檢署依加重誹謗罪嫌將周女起訴，台北地院審理認定周玉蔻已有合理查證而確信為真，沒有真實惡意，判周玉蔻無罪，全案上訴，高等法院今判周無罪確定。

黃國昌提告主張，周玉蔻2023年6月13日在臉書發表「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等不容內容，已損害其名譽，提告周涉加重誹謗罪，並求償新台幣100萬元，並須刪除臉書上文章，及須刊登本件判決。

民事部分先審結，北院認為周玉蔻所提事證不足，認定她的發文已不法侵害黃國昌名譽，去年4月判周應給付黃國昌30萬元，並移除臉書貼文，周未上訴而確定。

刑事部分，北檢認為，周玉蔻的不實發文，已貶損黃國昌的名譽及社會評價，依加重誹謗罪起訴周。台北法院判周3月徒刑，得易科罰金9萬元。全案上訴高等法院審理。

