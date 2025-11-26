為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    颱風天偷工地電纜賊落網 偷學校鋁門窗2嫌也被逮

    2025/11/26 10:27 記者劉人瑋／台東報導
    警方查扣被偷電纜。（警方提供）

    警方查扣被偷電纜。（警方提供）

    台東縣警察局刑事警察大隊偵破一起嫌犯於9月22日利用颱風期間風雨交加，侵入工地竊取大量電纜線的案件，另於10月31日在卑南鄉富山國小富原分校，當場查獲正在竊取鋁門窗的翁姓及陳姓共犯，依竊盜罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，法院裁定羈押。

    刑警大隊表示，案發於今年9月22日深夜，當晚颱風外圍環流影響台東地區，風勢與雨勢強勁，位於台東縣某建築工地因天候惡劣而停工。隔天、23日工地人員巡視時發現多捆電纜線遭剪斷失竊，遂立即向警方報案。

    刑警大隊受理後成立專案小組，調閱周遭監視器畫面，發現一名男子利用颱風天候視線不佳與風雨聲掩護，翻越圍籬潛入工地，以工具剪取電纜線並分批搬離現場。警方循線追查，於9月28日持搜索票查緝彭姓犯嫌到案，當場起獲遭竊電線一批。

    另擴大追查後，於10月31日在卑南鄉富山國小富原分校，當場查獲正在竊取鋁門窗的翁姓及陳姓共犯，起獲遭竊之鋁門窗一批及犯案用工具等證物，相關犯嫌依違反竊盜罪經移送台灣台東地方檢察署偵辦，並建請檢察官預防性羈押，以免竊嫌持續行竊，檢方偵查庭訊後，法院裁定羈押。

    警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊。（警方提供）

    警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊。（警方提供）

    警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊，當場查扣犯案工具及險些被偷的建材。（警方提供）

    警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊，當場查扣犯案工具及險些被偷的建材。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播