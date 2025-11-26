颱風天偷工地電纜賊落網 偷學校鋁門窗2嫌也被逮

警方查扣被偷電纜。（警方提供）

台東縣警察局刑事警察大隊偵破一起嫌犯於9月22日利用颱風期間風雨交加，侵入工地竊取大量電纜線的案件，另於10月31日在卑南鄉富山國小富原分校，當場查獲正在竊取鋁門窗的翁姓及陳姓共犯，依竊盜罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，法院裁定羈押。

刑警大隊表示，案發於今年9月22日深夜，當晚颱風外圍環流影響台東地區，風勢與雨勢強勁，位於台東縣某建築工地因天候惡劣而停工。隔天、23日工地人員巡視時發現多捆電纜線遭剪斷失竊，遂立即向警方報案。

刑警大隊受理後成立專案小組，調閱周遭監視器畫面，發現一名男子利用颱風天候視線不佳與風雨聲掩護，翻越圍籬潛入工地，以工具剪取電纜線並分批搬離現場。警方循線追查，於9月28日持搜索票查緝彭姓犯嫌到案，當場起獲遭竊電線一批。

另擴大追查後，於10月31日在卑南鄉富山國小富原分校，當場查獲正在竊取鋁門窗的翁姓及陳姓共犯，起獲遭竊之鋁門窗一批及犯案用工具等證物，相關犯嫌依違反竊盜罪經移送台灣台東地方檢察署偵辦，並建請檢察官預防性羈押，以免竊嫌持續行竊，檢方偵查庭訊後，法院裁定羈押。

警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊。（警方提供）

警方擴大偵辦、獲得情資，另在國小逮獲2竊賊，當場查扣犯案工具及險些被偷的建材。（警方提供）

