    首頁 > 社會

    嘉市孕婦深夜急產 消防員樓梯間順利接生

    2025/11/26 10:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市湖內消防分隊救護人員協助急產孕婦產下男嬰，母子均安送醫。（嘉市消防局提供）

    嘉市湖內消防分隊救護人員協助急產孕婦產下男嬰，母子均安送醫。（嘉市消防局提供）

    嘉市一名孕婦昨（25日）深夜突然劇烈腹痛，湖內消防分隊救護人員護送就醫途中，發現胎兒的頭已露出，情況緊急，立即在樓梯間實施急產接生，成功協助孕婦產下男嬰，母子均安送醫。

    消防局表示，昨晚10點左右，湖內消防分隊轄內有一名24歲產婦突然劇烈腹痛、無法行走，疑似即將臨盆，遂撥打119求助。

    出勤隊員曾威靜、蔡明憲、林俊成抵達現場後，得知孕婦位在2樓，為第2胎，原預產期為12月，在準備協助搬運孕婦就醫時，發現胎兒的頭已經露出，情況緊急，立即在樓梯間實施急產接生。

    經救護人員迅速處置，孕婦順利產下一名男嬰，並立即進行擦乾、保暖及夾上臍帶夾等必要措施，母子均安，隨後將他們一併安全搬運上救護車，送至聖馬爾定醫院。

    消防局提醒，孕婦如出現不適、破水或陣痛間隔小於3分鐘等情形，應儘速前往醫院待產，避免延誤；若遇突發緊急狀況，請勿慌張，立即撥打119，由專業救護人員到場處置，提供最迅速且適切的協助。

